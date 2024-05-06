«Росарио Сентраль» — «Атлетико Минейро». Халк наводит панику

8 мая состоится матч 4-го тура Кубка Либертадорес «Росарио Сентраль» — «Атлетико Минейро». Начало — в 1:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу чёрно-белых можно с коэффициентом 2.42. Шансы жёлто-синих оцениваются в 3.25. На ничью дают коэффициент 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Росарио Сентраль» — «Атлетико Минейро» 8 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Росарио Сентраль» — «Атлетико Минейро» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97.

Анализ и прогноз на матч Кубка Либертадорес «Росарио Сентраль» — «Атлетико Минейро» (08.05.2024)

Победа в Кубке Либертадорес важна для южноамериканских команд, которые максимально выкладываются в каждом матче. Игра 4-го тура между «Росарио Сентраль» и «Атлетико Минейро» пройдёт на стадионе «Хиганте де Арройито» 8 мая. Стартовый свисток раздастся в 1:00 мск.

Удивительно, но время не властно над харизматичным бразильцем Халком, который в своё время поставил на уши РПЛ, выступая за «Зенит». Мощный удар, монументальная фигура и лидерские качества остались сильными сторонами 37-летнего нападающего, продлившего недавно контракт с «Атлетико Минейро» до лета 2026 года.

Назвать решение руководства клуба авантюрным никак нельзя, поскольку Халк даёт команде голы и результативные передачи, а также приносит титулы. Форвард чёрно-белых стал базой для очередной знаковой победы команды, которую недавно помпезно отпраздновали болельщики: «Атлетико Минейро» стал чемпионом Минейро.

Халк, как нетрудно догадаться, оказался главным героем двух финальных матчей с «Крузейро», забив по голу в каждом. Первая встреча завершилась вничью (2:2), а в ответной игре чёрно-белые победили со счётом 3:1. Стоит отметить важный факт — по ходу турнира в «Атлетико Минейро» произошла смена главного тренера.

У бывшего наставника чёрно-белых 75-летнего Луиса Фелипе Сколари за плечами богатая тренерская карьера, которую венчает победа в финале чемпионата мира — 2002 со сборной Бразилии. Причины расторжения контракта с «Атлетико Минейро» стороны пока не разглашают, и само решение выглядит довольно неожиданным.

Теперь командой управляет аргентинец Габриэль Милито, но на результатах это не сказалось. «Атлетико Минейро» продлил беспроигрышную серию до 11 матчей во всех турнирах. Например, в этом сезоне Кубка Либертадорес чёрно-белые набрали девять очков и возглавляют турнирную таблицу в группе G.

«Росарио Сентраль» находится на второй строчке таблицы и на пять очков отстаёт от подопечных Милито. Жёлто-синие играют в последнее время неудачно: они победили только в одном из семи матчей во всех турнирах. Есть вполне обоснованные претензии к обороне, поскольку грубые ошибки были практически в каждой из этих встреч.

В этом сезоне «Росарио Сентраль» пока не оправдывает ожиданий болельщиков. В чемпионате Аргентины железнодорожники не впечатляют, на 12 очков отставая от лидера первенства «Ривер Плейт». Поэтому выход в плей-офф Кубка Либертадорес становится первостепенной задачей клуба.

«Атлетико Минейро» в хорошей форме. Команда играет в атакующем стиле, создавая практически в каждой игре много опасных моментов. «Росарио Сентраль» под давлением часто ошибается в обороне, а Халк по-прежнему хорош и наведёт панику на защиту соперника. Матч первого круга выиграли чёрно-белые со счётом 2:1, поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча за 2.38.

Прогноз и ставки на матч «Росарио Сентраль» — «Атлетико Минейро» 8 мая 2024 года

«Росарио Сентраль» испытывает сложности в этом сезоне и вряд ли сумеет выдержать давление набравшего ход бразильского клуба, в котором, кроме Халка, есть качественные исполнители в линии атаки. Например 23-летний Паулинью. Мы предполагаем, что чёрно-белые будут активны в нападении и повторится сценарий недавней очной встречи, которую они выиграли со счётом 2:1.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.38.