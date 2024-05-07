Мечта Мбаппе или проводы Ройса? «Боруссия» сломается под напором «ПСЖ»

Килиан жаждет закрыть последний гештальт в составе парижан, а Марко собрался покинуть команду. Хорошо бы с трофеем.

7 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» попытается взять реванш у дортмундской «Боруссии». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс». Начало игры – в 22:00 мск. Первый матч завершился победой немецкого клуба со счётом 1:0.

Где смотреть онлайн бесплатно матч «ПСЖ» — «Боруссия» Д

В прямом эфире встречу «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд покажут на телеканале «Матч!». Начало трансляции – не ранее 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд 7 мая 2024 года

Эксперты дали свою оценку на игру 1/2 финала Лиги чемпионов. Они считают фаворитом «ПСЖ» и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.50. Успех дортмундской «Боруссии» идёт за 6.40. Вероятность ничьей оценена в 4.80. Аналитики считают, что встреча получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.65.

Сделать ставки на гол Килиана Мбаппе можно с коэффициентом 1.55. Если забьёт Никлас Фюллькруг – сыграет 4.00. Вероятность пенальти в матче «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд оценена в 2.40.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д (07.05.2024)

7 мая «ПСЖ» предстоит расплачиваться за огромное количество упущенных шансов забить гол в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» подходит к игре с преимуществом в счёте, но будет ли ей проще?

Парижане действительно не смогли реализовать множество моментов. Усман Дембеле несколько раз выходил сам к воротам и помогал своим одноклубникам. Встреча с бывшей командой для него могла быть принципиальной. Однако никаких плодов его старания не принесли. В отличие от Никласа Фюллькруга, который преподал подопечным Луиса Энрике хороший урок, как нужно действовать в атаке.

Уже на 36-й минуте нападающего вывел под удар Нико Шлоттербек. В касание Никлас нанёс мощный удар низом мимо Доннаруммы. Для него этот гол стал третьим в текущем сезоне Лиги чемпионов. К тому же для дортмундцев этот матч стал пятым, который удалось сыграть «на ноль» в еврокубках.

Из года в год «ПСЖ» близок к тому, чтобы исполнить мечту всей жизни и выиграть Лигу чемпионов. Поэтому парижане как никто другой знают, что нужно выкладываться на 100%. В четвертьфинале они уже совершили камбэк с более грозным соперником – «Барселоной». Если удастся провернуть такой же трюк с «Боруссией», то красно-синие могут стать первым клубом в истории, которому удалось пробиться в финал после двух поражений в первых матчах предыдущих раундов.

Дома подопечные Луиса Энрике очень хитры и опасны. Их голевая серия на «Парк де Пренс» насчитывает 24 матча. Дортмундцы попробуют прервать её, но эта задача со звёздочкой. К счастью для «Боруссии», она может называться мастером обороны в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Всё-таки клуб пять встреч отыграл «на ноль». Ни одна из команд на турнире не превосходит этот показатель.

Самое интересное, что судить по последним результатам о чёрно-жёлтых не стоит. Это одна из самых непредсказуемых команд. Проиграв «Лейпцигу» со счётом 1:4 в Бундеслиге, «Боруссия» победила «ПСЖ» (1:0) в Лиге чемпионов, а затем в первенстве разгромила «Аугсбург» (5:1). Кстати, зажигал в минувшей встрече объявивший о своём уходе по окончании сезона Марко Ройс. Он забил мяч и отдал два голевых паса.

19-летний талантливый Юссуфа Мукоко оформил дубль. Поэтому нетрудно догадаться, каким будет настрой чёрно-жёлтых на ответную встречу с «ПСЖ». Вряд ли они боятся давления со стороны болельщиков «Парк де Пренс» либо атакующей мощи Килиана Мбаппе. К тому же задача в Бундеслиге для дортмундцев решена – они уже обеспечили себе путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Место в тройке – недосягаемо.

У «ПСЖ» есть некоторые проблемы с составом, но вряд ли они критичны. Травму получил защитник Лукас Эрнандес. В лазарете он присоединился к Преснелу Кимпембе, Лейвину Курзаве и Серхио Рико. Нельзя исключать варианта, при котором Луис Энрике поставит в атаке не на Усмана Дембеле и Брэдли Баркола, а попробует задействовать Марко Асенсио или Гонсалу Рамуша. Возможно, конкуренция поможет этим игрокам прибавить.

Если Килиан Мбаппе действительно переходит в «Реал», то для него этот матч может стать последним в футболке «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Французу необходимо выложиться на все 100% и сыграть на максимальном уровне. К тому же мечта выиграть турнир с красно-синими до сих пор не исполнена.

У «Боруссии» точно не сыграют Рами Бенсебаини и Жюльен Дюранвиль. В остальном особых проблем с составом у Эдина Терзича быть не должно. Наверняка на поле выйдет и Джейдон Санчо, который в минувшем матче с «ПСЖ» сделал рекордные 12 удачных обводок, побив достижение Месси 16-летней давности.

На что ставить в матче «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд

В первой встрече парижане не были похожи на себя. У них были хорошие моменты, а дортмундцы не выглядели идеалом обороны, но никто из подопечных Луиса Энрике не смог воспользоваться своими шансами забить. Красно-синие нанесли 14 ударов в сторону ворот, и лишь три из них пришлись в створ.

К счастью, французская Лига 1 устроена так, что командам предоставляется отдых между играми в еврокубках. Поэтому в плане свежести у «ПСЖ» будет преимущество. Он не принимал участия в матчах с момента последней встречи с «Боруссией».

Дортмундцы меньше отдыхали, но у них есть мотивация сделать подарок легенде клуба Марко Ройсу – выиграть Лигу чемпионов. Лучше проводов и не придумаешь для такого футболиста. Да, «ПСЖ» совершил камбэк с «Барселоной», разгромив соперника в ответном матче со счётом 4:1. Возможно, помогло удаление в составе каталонцев. Но ждать подобного превосходства в этой игре не стоит.

Мы не сомневаемся, что в основное время дома команда Луиса Энрике выиграет, несмотря на все трудности с зацементированной защитой «Боруссии». Правда, не считаем, что проход в финал парижане оформят в основное время. Думаем, потребуются экстра-таймы, а может быть, даже серия пенальти. Рекомендуем поставить просто на проход «ПСЖ» за 1.62.

Ставка: проход «ПСЖ» за 1.62.