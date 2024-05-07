«Рейнджерс» — «Каролина», второй матч. Панарин и Кузнецов устроят гонку

От таких команд хочется ждать голов. И они должны быть!

8 мая состоится второй матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Каролина». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.46. Успех клуба из Нью-Йорка оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» 8 мая 2024 года

Букмекеры считают, что второй матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что обе команды забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз на второй матч серии «Рейнджерс» — «Каролина» (08.05.2024)

В Национальной хоккейной лиге стартовал второй раунд плей-офф. 8 мая состоятся два матча 1/4 финала Кубка Стэнли. В самом раннем из них на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке померяются силами победитель регулярного чемпионата НХЛ — «Рейнджерс» и «Каролина». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

Первый матч «Рейнджерс» выиграли со счётом 4:3. Определившим результат фактором стала игра команд в неравных составах. «Синерубашечники» реализовали два большинства, в то время как «Харрикейнз» не смогли разыграть лишнего ни разу.

Подходили к встрече команды в разном тонусе. У победителя регулярного чемпионата НХЛ была целая неделя на подготовку. С одной стороны, появилась возможность хорошо изучить соперника. С другой — так долго находиться без игры — плохо. У «Харрикейнз» перерыв был более оптимальный — четыре дня.

Тем не менее подопечные Рода Бриндамора оказались совершенно не готовы к первому матчу с «Рейнджерс». Не лучшим образом выступили Андрей Свечников и Евгений Кузнецов. Первый схлопотал два удаления. Второй получил две минуты штрафа. Ошибки россиян позволили сопернику установить на табло счёт 3:1. Это был один из переломных моментов матча, который придал «синерубашечникам» уверенности.

Постепенно воодушевление Кузнецова от обмена в состав «Каролины» сходит на нет. Он забросил две шайбы и отдал столько же голевых передач в шести встречах в плей-офф. В некоторых матчах россиянин сыграл здорово, но в других полностью провалился и подвёл команду.

У «Рейнджерс» в плане стабильности всё немного лучше. В оптимальной форме пребывают все их хоккеисты, в частности Артемий Панарин и Игорь Шестёркин. Последний стал третьим вратарём в истории франшизы и первым в ХХI веке, выигравшим все пять первых матчей сезона плей-офф НХЛ.

Панарин в пяти встречах текущего розыгрыша Кубка Стэнли отдал одну результативную передачу и забросил три шайбы. Интересно, что все три гола стали победными. Суммарно в регулярке и плей-офф Артемий набрал 124 (52+72) очка. Он повторил клубный рекорд легендарного Яромира Ягра, которому данная планка покорилась в сезоне-2005/2006.

Помогают Артемию Панарину делать разницу Мика Зибанеджад и Винсент Трочек. В пяти матчах в плей-офф швед набрал 10 (3+7) очков, а американец записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и столько же голевых передач. В отличном тонусе пребывают и другие нападающие клуба из Нью-Йорка, но у них показатели поскромнее.

Плохо одно — в этом сезоне Шестёркин выручает реже, чем в предыдущих. Несмотря на его старания, в 82 матчах в регулярном чемпионате и пяти встречах в плей-офф «синерубашечники» пропустили 239 шайб. Защитникам нужно лучше оберегать голкипера.

Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 1.96. С результативностью полный порядок у обеих команд, которые в этом сезоне забросили по 301 шайбе. Будет интересно понаблюдать за тем, кто лучше выстроит игру в нападении — Род Бриндамор или Питер Лавиолетт.

Тренеры прекрасно знакомы. Ещё будучи хоккеистом, Бриндамор выступал под руководством Лавиолетта. Он многое позаимствовал у учителя. Есть уверенность, что он проведёт тщательный разбор полётов и во втором матче «ураганы» выступят гораздо лучше, чем в первом.

Впрочем, «синерубашечники» тоже должны сыграть во второй встрече лучше, чем в первой. Теперь они подходят к матчу в оптимальном тонусе и всё ещё с хорошим запасом сил. А дополнительный заряд энергии дадут подопечным Лавиолетта стены «Мэдисон Сквер Гарден».

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» 8 мая 2024 года

Команды умеют забивать много. В первом матче серии мощность их нападения возобладала над надёжностью в обороне. Вторая встреча может получиться не менее результативной. Панарин, Зибанеджад и другие форварды «синерубашечников» в отличном тонусе. Бриндамору тоже пора взбодрить нападающих своей команды. Думается, в этот раз они доставят обороне клуба из Нью-Йорка куда больше неприятностей.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.96.