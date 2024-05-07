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«Алания» — «Родина». Времени на выход в РПЛ почти не осталось

8 мая состоится матч 24-го тура Первой лиги «Алания» — «Родина». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.50. Шансы владикавказцев оцениваются в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура Первой лиги «Алания» — «Родина» 8 мая 2024 года

Аналитики считают, что игра «Алания» — «Родина» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.

Анализ и прогноз на матч «Алания» — «Родина» (08.05.2024)

Наступил решающий отрезок сезона в Первой лиге. Игра 24-го тура «Алания» — «Родина» запланирована на 8 мая. Встреча пройдёт в Грозном на «Ахмат Арене». Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.

Евгений Калешин предпочитает смелые тактические схемы с ярко выраженным акцентом на контроль мяча и прессинг. Тем не менее для достижения результата с «Аланией» нужно время, поскольку важно наладить идеальное взаимодействие между футболистами.

Стабильности «барсам» явно не хватает, хотя в большинстве матчей Первой лиги они владеют инициативой, доминируют, но не могут удержать преимущество. Именно по такому сценарию прошла минувшая встреча, в которой «Шинник» отыгрался незадолго до окончания матча — 1:1.

Главный тренер «Алании» на послематчевой пресс-конференции не скрывал, что пропущенные мячи на последних минутах матча стали системной ошибкой, которую он пока не может изжить из игры команды. Соперник не слишком давил на защиту «барсов», но поддерживать концентрацию на протяжении всей встречи у них не получается.

Тем не менее нельзя всю вину за ошибки сваливать исключительно на футболистов, поскольку важно в мельчайших деталях донести до них сложную систему игры. Весьма вероятно, что влияние на результат оказал отказ от первоначального тактического рисунка, разрабатываемого на сборах. Калешин признал дисбаланс в команде.

Действительно, в последних пяти матчах «Алания» набрала только пять очков. Неудачные результаты сказались на положении команды в турнирной таблице. «Барсы» находятся на восьмой строчке с 42 очками. Тем не менее шансы обойти тульский «Арсенал» и пробиться в стыковые матчи остаются, поскольку разрыв составляет всего шесть очков.

Не в пользу «Алании» и необходимость проводить домашние матчи в Грозном, ведь команда остаётся без поддержки болельщиков. Напомним, из-за несоблюдения требований к стадиону в этом сезоне встречи во Владикавказе проводить нельзя.

В некотором смысле столкнулся с кризисом и главный тренер «Родины» Франк Артига. После бурного начала весенней части сезона его подопечные сбавили ход и на протяжении четырёх встреч не могут одержать победу. Команда утратила место в топ-4 Первой лиги.

«Родина» после 30 матчей набрала 46 очков и находится на пятой строчке в таблице. Догнать «Химки» и махачкалинское «Динамо» вряд ли получится, но за место в зоне стыковых матчей подопечные Артиги будут бороться.

«Алания» и «Родина» переживают не лучший отрезок в сезоне. Команды потеряли стабильность, не могут реализовать моменты, часто грубо ошибаются в защите. Тренеры вынужденно обратились к осторожным схемам, отказавшись от излишнего риска. Предполагаем, что в матче будет ничья, на которую можно сделать ставку с коэффициентом 3.30.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Алания» — «Родина» 8 мая 2024 года

«Родина» сбавила ход, но по-прежнему считается опасным соперником. Игроки готовы к борьбе, чётко контролируют мяч, но пропала результативность. Тем не менее для «Алании» это неудобный соперник, поскольку умеет находить слабые места в плотной линии обороны. Подопечные Калешина и сами могут преподнести сюрприз, поэтому москвичи будут осторожны. Мы предполагаем, что никто не захочет рисковать и матч завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.30.