«Брюгге» — «Фиорентина». Обидчик Оздоева покинет Лигу конференций

8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций «Брюгге» — «Фиорентина». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу чёрно-синих можно с коэффициентом 2.60. Успех «лилий» оценён в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Брюгге» — «Фиорентина» 8 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Брюгге» — «Фиорентина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций «Брюгге» — «Фиорентина» (08.05.2024)

Лига чемпионов и Лига Европы вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. 8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций. На стадионе «Ян Брейдель» местный «Брюгге» примет «Фиорентину». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Первый матч «Фиорентина» выиграла со счётом 3:2. Ощущалась некоторая недооценка соперника с её стороны. Это одна из причин, из-за которой «лилии» пропустили на 63-й минуте, играя в большинстве. Красную карточку схлопотал ведущий полузащитник «Брюгге» Рафаэль Оньедика. Ответную встречу он пропустит ввиду дисквалификации.

Если бы клуб из Флоренции в полной мере воспользовался классовым преимуществом, то наверняка выиграл бы с большей разницей в счёте. В первой половине сезона подопечные Винченцо Итальяно смотрелись куда приличнее. Качество командного взаимодействия было выше.

Всё изменилось тогда, когда перед тренером возникла нужда экономить ресурсы. «Фиорентина» добралась до полуфинала в Кубке Италии и Лиге конференций, а также потратила некоторое количество сил на встречу с «Наполи» в Суперкубке страны. Плюс нагрузило усталостью первенство.

Травмы и плотный календарь повлияли на тонус флорентийцев. Они заметно сбавили ход, вылетели из Кубка Италии, разгромно проиграв ответный матч 1/2 финала «Аталанте» (1:4), а ещё спустились на девятую строчку в турнирной таблице Серии А. Остался ещё шанс заполучить путёвку в Лигу конференций. Отставание от седьмого места составляет одно очко.

Почти наверняка все силы «лилий» будут брошены на третий по значимости еврокубковый турнир. В ответной встрече подопечные Винченцо Итальяно должны выступить с гораздо более высокой концентрацией и собранностью.

Ожидать, что у «Брюгге» будет недонастрой, не стоит. Он всегда здорово выступает на международной арене. Зачастую чёрно-синие проигрывают и вылетают ввиду сильно ограниченных резервов. Однако у них регулярно получается навязывать борьбу сильным соперникам.

На последнем отрезке сезона команда здорово прибавила. Она выиграла шесть из семи последних матчей в чемпионате Бельгии. Ещё в одном, который стал для Ники Хайена дебютным в качестве главного тренера клуба, сыграла вничью с «Серкль Брюгге» (1:1).

На предыдущей стадии Лиги конференций подопечные Хайена победили ПАОК (1:0 и 2:0), за который выступает бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Россиянин принял участие в обеих встречах, но не сумел помочь «двуглавым орлам Севера» избежать вылета.

Показательно, что руководство чёрно-синих произвело смену наставника в преддверии плей-офф чемпионата Бельгии. На его решение не повлияло то, что команда добралась до 1/4 финала Лиги конференций. Напрашивается вывод, что в приоритете для «Брюгге» успеваемость на внутренней арене.

Чёрно-синие возглавляют турнирную таблицу плей-офф Лиги Жюпиле. Отрыв от идущего следом «Андерлехта» составляет два очка. Поставить на то, что «Фиорентина» не проиграет «Брюгге» и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Дома чёрно-синие всегда опасны. Мощная поддержка трибун может значительно усложнить задачу для подопечных Винченцо Итальяно. Впрочем, у «лилий» намного лучше комплектация состава, выше качество командного футбола и уровень первенства.

На последнем отрезке сезона травмы стали реже докучать флорентийцам. С опустошением лазарета у Винченцо Итальяно появилось больше возможностей. Главное — правильно настроить подопечных, чтобы они продемонстрировали лучший футбол.

В том, что встреча получится результативной, сомнений нет. В первом матче было очень много голов. В ответном команды могут создать ещё больше моментов. Нападение у них функционирует явно лучше, чем защита.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Брюгге» — «Фиорентина» 8 мая 2024 года

«Брюгге» подходит к ответной встрече с особым настроем и дома точно не сдастся. Тем не менее «Фиорентина» — фаворит. У неё выше конкуренция на внутренней арене и больше ресурсов. В первом матче «лилии» доминировали куда больше. Предлагаем поставить на то, что они как минимум не проиграют.

Ставка: «Фиорентина» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.