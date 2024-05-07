«Реал» — «Бавария». Беллингем рассеет мечты Кейна

8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.97. Успех мюнхенцев оценён в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» 8 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Реал» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» (08.05.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде местный «Реал» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Первый матч ознаменовался ничейным исходом — 2:2. Как и ожидалось, мюнхенцы чаще шли вперёд и нанесли гораздо больше ударов. Для них такой результат сродни поражению, ведь в ответной встрече у мадридцев будет преимущество. У «сливочных» появится 12-й игрок — поддержка родных болельщиков.

Огромный недостаток «Баварии» — неуверенность в финальной фазе атаки. Особенно остро он ощущается во встречах с командами, у которых хорошо организованы оборонительные ряды. Подопечные Томаса Тухеля часто доходят до штрафной соперников, но не знают, что дальше делать с мячом.

По этой причине мюнхенцы впервые за долгие годы рискуют закончить сезон без трофеев. Единственный шанс для них выиграть что-то — это победить в Лиге чемпионов. И то после ничьей в Мадриде вероятность этого ощутимо снизилась. В других турнирах «Бавария» не преуспела.

Гарри Кейн заряжен как никогда. У звёздного англичанина сложилась репутация проигрывающего финалы футболиста. Однако если мюнхенцы закончат сезон без титулов, в этом не будет ни грамма его вины. 30-летний нападающий делал всё, на что способен, и даже больше.

В 32 матчах в чемпионате Германии и 11 встречах в Лиге чемпионов Кейн записал на свой счёт 44 гола и 11 результативных передач. Он побил несколько уникальных рекордов Бундеслиги. Показатели просто феноменальные, но какой от них прок, если команда проиграла практически все самые важные матчи сезона и находится в шаге от вылета из Лиги чемпионов?

«Реал» — полная противоположность «Баварии». Он создаёт не так много моментов, но просто шикарно ими пользуется. На предыдущей стадии Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти в невероятной развязке победили «Манчестер Сити». Они показали, что на характере могут обыграть любого соперника, вне зависимости от обстоятельств и течения встречи.

«Горожане» смотрелись лучше, но «сливочные» не позволили им реализовать моменты, а своими воспользовались на пять с плюсом. То же самое – в первом матче с «Баварией». «Галактикос» выжали максимум из созданной у ворот соперника опасности.

Выделяются Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и набравший фантастическую форму Андрей Лунин. Нападающий забивает важные голы. Он оформил дубль в первом матче с «Баварией». Полузащитник проделывает огромный объём командной работы и время от времени радует результативностью. Голкипер совершает фантастические сейвы, воодушевляя ими сокомандников.

Лунин стал главным героем ответной встречи с «Манчестер Сити». Он установил клубный рекорд, совершив 11 сейвов. Также украинский вратарь выдал фантастическое выступление в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:0). Он отразил девять ударов в створ.

Лунин помог Анчелотти досрочно выиграть Примеру и Суперкубок Испании. Таким образом, итальянский тренер превзошёл Зинедина Зидана по количеству титулов в качестве наставника «Реала». Под его руководством «сливочные» выиграли 11 трофеев и уверенно приближаются к ещё одному.

Ещё отличное подспорье Анчелотти составляют опытные Лука Модрич и Тони Кроос. Несмотря на возраст, выигравшие огромное количество трофеев полузащитники держат марку и очень здорово помогают молодёжи. Поставить на победу «Реала» в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.

На «Сантьяго Бернабеу» мадридцы не проиграли ни одного матча в этом сезоне. И ничьих при этом только четыре (по две в Примере и Лиге чемпионов). Если в Мюнхене подопечные Томаса Тухеля не смогли победить «галактикос», то на выезде у них вряд ли получится даже хотя бы избежать поражения в основное время.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» 8 мая 2024 года

У «Реала» есть то, что не наблюдается в этом сезоне у «Баварии» — чемпионский стержень. На «Сантьяго Бернабеу» у него есть все шансы обыграть мюнхенцев в основное время. Старания лидеров мадридцев приносят отличные дивиденды, в то время как от результативности Гарри Кейна нет никакой практической пользы. В важных матчах подопечные Томаса Тухеля далеко не так уверены и морально устойчивы, как «сливочные».

Ставка: победа «Реала» за 1.97.