«Аталанта» — «Марсель». Миранчука ждёт финал Лиги Европы

Жиго не в форме. Ему не остановить бывшего полузащитника «Локомотива» и его сокомандников.

9 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 1.76. Успех провансальцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель» 9 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Аталанта» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель» (09.05.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 9 мая состоятся две встречи 1/2 финала. В одной из них на стадионе «Джевисс» в Бергамо «Аталанта» примет «Марсель». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Аталанта» продолжает удивлять. Вторую половину сезона она проводит показательно. Бергамаски вышли в финал Кубка Италии, а также поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Серии А. У занимающей шестое место «Ромы» столько же очков, но она провела на один матч больше.

«Богиня» проиграла только 4 из 20 последних встреч в чемпионате Италии и столько же раз сыграла вничью. На предыдущей стадии Лиги Европы она сенсационно победила «Ливерпуль», а первый матч 1/2 финала турнира с «Марселем» ознаменовался ничьей — 1:1.

Поддержка родных трибун гнала провансальцев вперёд. Они чаще атаковали, но где-то не хватило везения, а где-то выручили защитники «Аталанты» и Хуан Муссо. Бергамаски убегали в опасные контратаки. Они вполне могли забить больше одного мяча.

На 90-й минуте возможность отличиться упустил Алексей Миранчук. Под свист трибун россиянин ловким обманным движением обыграл защитника «Марселя» и вышел на позицию, с которой можно пробить. Удар получился хлёсткий, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

Миранчук проводит хороший сезон. Он получает не так много игрового времени, как хотелось бы, но стабильно демонстрирует футбол высокого качества и помогает команде добывать победы. На последнем отрезке сезона результативность экс-полузащитника «Локомотива» снизилась. Тем не менее он составляет отличное подспорье Джан Пьеро Гасперини.

Алексей классно развивает атаки и регулярно создаёт остроту у ворот соперников. Гасперини очень грамотно использует замены. Он всё время держит подопечных, в частности Миранчука, в отличном тонусе. За счёт хорошей физической подготовки, глубины и качества состава «Аталанта» преуспевает во всех турнирах.

«Марсель» может только позавидовать тому, какой шикарный ход набрала команда из Бергамо. Для провансальцев сезон складывается далеко не так удачно, как для «богини». Они давно вылетели из Кубка Франции и спустились уже на девятое место в турнирной таблице Лиги 1.

Недавняя смена главного тренера немного воодушевила бело-голубых, но стабильность так и не появилась. В последних шести матчах в первенстве они победили только «Ланс» (2:1), а также сыграли вничью с «Тулузой» (2:2) и «Ниццей» (2:2). Уступили провансальцы «Ренну» (0:2), «ПСЖ» (0:2) и «Лиллю» (1:3).

Прибавил после назначения Жана-Луи Гассе бывший нападающий «Арсенала» и «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг. В последних 17 встречах во всех официальных турнирах в составе «Марселя» он забил 13 мячей и отдал четыре голевых паса. Форвард мог отличиться и во встрече с «Аталантой», но точный удар нанести не получилось.

Не все футболисты бело-голубых, как Обамеянг, вдохновились сменой наставника. У некоторых, в том числе у Самуэля Жиго, никакого прогресса не наблюдается. На последнем отрезке сезона он много времени пропустил из-за травмы плеча и дисквалификаций. В первом матче с «Аталантой» бывший защитник «Спартака» не смог принять участия из-за перебора жёлтых карточек.

Поставить на победу «Аталанты» в предстоящей встрече и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. У «богини» на подъёме пребывают не только ведущие футболисты, но и игроки ротации. У Гасперини огромный простор для творчества. Он эффективно этим пользуется.

Дома бергамаски проиграли только 3 из 16 матчей в Серии А, а также два раза сыграли вничью. За этот период времени они пропустили 12 мячей, а забили 35. У «богини» есть все шансы уверенно обыграть «Марсель».

Провансальцы выиграли всего лишь 2 из 15 матчей в чемпионате Франции и пять раз сыграли вничью. За этот период они забили только 19 голов, а пропустили 26. Хуже бело-голубых на выезде в Лиге 1 выступает только замыкающий турнирную таблицу «Клермон».

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель» 9 мая 2024 года

Если на выезде «Аталанта» не проиграла «Марселю», то дома она должна одержать уверенную победу. Бергамаски раздухарились. Они демонстрируют футбол отличного качества и регулярно побеждают. Провансальцы, напротив, часто играют невнятно, много пропускают и терпят поражения. Особенно на выезде.

Ставка: победа «Аталанты» и тотал больше 1.5 мяча за 2.12.