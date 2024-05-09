«Крылья Советов» — «Ахмат». Спасибо Адиеву!

10 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ахмат». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.17. Успех грозненцев оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» 10 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» (10.05.2024)

Чемпионат России близится к завершению. Командам осталось провести по три матча. 10 мая состоится встреча, которая откроет программу 28-го тура РПЛ. На стадионе «Солидарность Арена» в Самаре местные «Крылья Советов» примут «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Крылья Советов» практически всегда показывают красивый футбол. Поблагодарить за это стоит Игоря Осинькина. Он поставил команде шикарную комбинационную игру и раскрыл ряд талантов. Если бы ведущих игроков постоянно не раскупали, самарцы, возможно, участвовали бы в чемпионской гонке.

Приходится «Крыльям Советов» довольствоваться шестым местом в турнирной таблице РПЛ. Клуб не может похвастаться стабильностью из-за нехватки качества состава. Как только травмируются два-три ведущих футболиста, у самарцев сразу же возникают трудности. Либо сразу, либо через некоторое время ухудшаются результаты.

Недавно от повреждения отправился Бенхамин Гарре, но важных кадровых потерь ещё достаточно. Самарцы выиграли только 3 из 10 последних матчей в чемпионате России. Причём победили они располагающиеся в нижней части турнирной таблицы первенства команды.

Для того чтобы завершить сезон на хорошей ноте и порадовать болельщиков, Осинькину придётся постараться. В матче последнего тура чемпионата России его подопечные сенсационно уступили «Оренбургу» (1:2). В предстоящей встрече самарцев ждёт соперник пострашнее.

«Ахмат» испытывал очень большие проблемы. Он даже спускался на какое-то время в зону вылета. Изменил душевную организацию и игру грозненцев наставник сборной Казахстана Магомед Адиев. Начал тренер невзрачно. В первых двух матчах под его руководством команда уступила «Локомотиву» (0:2) и «Балтике» (1:7).

Крупное поражение стало определяющим моментом. Адиев проявил решимость и характер. Он решил во что бы то ни стало вытащить «Ахмат» из кризиса. Футболистов сила воли специалиста воодушевила. В четырёх следующих встречах они выступили с отменной самоотдачей и изменили расклад в турнирной таблице.

«Зелёные» победили ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0), «Пари НН» (5:1) и «Краснодар» (1:0). Они поднялись на 10-ю строчку. Отрыв от располагающегося в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в элитном дивизионе «Урала» составляет четыре очка. Расстояние вполне комфортное. Однако на достигнутом грозненцы вряд ли остановятся.

«Ахмат» раздухарился. Его лидеры, в частности Бернард Бериша, Мохамед Конате и Гиорги Шелия, набрали отличную форму. Нападающие стали чаще радовать результативностью, а голкипер — спасениями. Во встрече последнего тура РПЛ с «Краснодаром» он несколько раз по-настоящему выручил команду.

Когда Шелия ловит кураж, забить ему становится невероятно трудно. В последних четырёх матчах он пропустил только два мяча, хотя защитники нередко ошибались, тем самым нагружая голкипера совсем не обязательной работой. Заключить пари на то, что грозненцы не проиграют и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

После победы во встрече с «Краснодаром» Адиев заявил, что «зелёным» не до эстетики. В концовке чемпионата им нужно только одно — набирать очки. На результат на последнем отрезке сезона у грозненцев получается играть гораздо лучше, чем у самарцев.

Бернард Бериша сказал, что Магомед Адиев является очень квалифицированным специалистом. Он подчеркнул, что команда сплотилась вокруг главного тренера сборной Казахстана. Она вполне способна продлить беспроигрышную серию в чемпионате России до пяти матчей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» 10 мая 2024 года

«Крылья Советов» ослаблены кадровыми потерями, мало забивают и очень часто теряют очки на последнем отрезке сезона. Эмоционально самарцы на более низком уровне, нежели грозненцы. «Ахмат» нашёл вдохновение. Адиев делает всё, чтобы команда сохранила прописку в РПЛ. Его труды не напрасны. «Зелёные» стали гораздо меньше пропускать и чаще побеждать.

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.