«Фрозиноне» — «Интер». Индзаги потерял мотивацию

10 мая состоится матч 36-го тура Серии А «Фрозиноне» — «Интер». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «змей» можно с коэффициентом 1.61. Шансы «канареек» оцениваются в 5.00. На ничью дают коэффициент 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фрозиноне» — «Интер» 10 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Фрозиноне» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура Серии А «Фрозиноне» — «Интер» (10.05.2024)

В заключительную фазу входит чемпионат Италии. Игра 36-го тура Серии А «Фрозиноне» — «Интер» запланирована на 10 мая. Команды встретятся на стадионе «Бенито Стирпе». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

«Фрозиноне» полностью поглощён борьбой за сохранение места в Серии А. Провалив по большому счёту первый круг, команда под руководством Эусебио Ди Франческо внезапно сконцентрировалась и показывает неплохие результаты в последних встречах.

Прекратил тренерский штаб эксперименты с позиционным нападением и взял за основу надёжную оборонительную схему, что позволило «канарейкам» набирать очки в шести турах подряд. Они сыграли вничью в пяти матчах и одержали победу в игре с «Салернитаной» (3:0).

После столь удачного для себя отрезка «Фрозиноне» выбрался из зоны вылета и находится на 16-м месте в турнирной таблице Серии А. Но расслабляться «канарейкам» ни в коем случае нельзя, поскольку от 18-й строчки, на которой находится «Удинезе», их отделяют всего три очка.

Подвела команду Эусебио Ди Франческо в этом сезоне оборона, допустившая много ошибок, которые привели к 63 пропущенным мячам. Только у «Салернитаны» (75) и «Сассуоло» (70) дела в защите обстоят хуже. В атаке «Фрозиноне» играет неплохо, о чём свидетельствуют 43 забитых гола. Для сравнения, у находящегося на седьмом месте в таблице «Лацио» 45 мячей.

В свою очередь, «Интер» уже смотрит в будущее, поскольку недавно выиграл скудетто и отпраздновал это событие с болельщиками. Главный тренер Симоне Индзаги проверяет различные сочетания и предоставляет игровую практику запасным, поскольку находится в процессе формирования состава на следующий сезон.

Стоит отметить, что мотивировать своих подопечных выложиться по максимуму в концовке сезона Индзаги сложно. Это доказывает поражение в минувшем матче с «Сассуоло» (0:1). Соперник играл на пределе возможностей, а в действиях «Интера» явно прослеживалась вальяжность, хотя чёрно-синие больше владели мячом.

Важную новость озвучил вице-президент клуба Хавьер Санетти, который рассказал о скором продлении контракта с капитаном «Интера» Лаутаро Мартинесом. Лучший бомбардир Серии А этого сезона забил 23 мяча и сделал две результативные передачи.

«Канарейкам» необходимо набирать очки в каждом матче, иначе они рискуют вылететь из Серии А. Ди Франческо заметно улучшил оборону, а также поддержка болельщиков должна помочь в игре с чемпионом, который без особого энтузиазма завершает сезон. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Фрозиноне» с форой (+1) за 1.88.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фрозиноне» — «Интер» 10 мая 2024 года

«Фрозиноне» на решающем отрезке чемпионата находится в хорошей форме. Команда готова биться за сохранение прописки в Серии А, самоотверженно обороняясь в последних шести встречах и пропустив всего три мяча. «Интер» выиграл титул и с большим трудом находит мотивацию, что доказало поражение в минувшем матче с «Сассуоло». Мы предполагаем, что «канарейки» победят с форой (+1).

Ставка: победа «Фрозиноне» с форой (+1) за 1.88.