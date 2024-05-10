«Фулхэм» — «Ман Сити». Холанд и Фоден сделают результат

По-другому и быть не может.

11 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Ман Сити». Начало — в 14:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.24. Шансы «дачников» оцениваются в 11.25. На ничью дают коэффициент 6.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фулхэм» — «Ман Сити» 11 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Фулхэм» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Сити» (11.05.2024)

В воздухе повисло напряжение. Пришла пора для решающих матчей в чемпионате Англии. 11 мая во встрече 37-го тура АПЛ «Фулхэм» будет принимать «Манчестер Сити» на стадионе «Крэйвен Коттедж». Стартовый свисток раздастся в 14:30 мск.

«Фулхэм» обеспечил себе место в АПЛ на будущий сезон и без особого давления проводит оставшиеся матчи. «Дачники» находятся на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 44 очка. Подопечные Марку Силвы выиграли только один из семи последних матчей. Слишком слабые показатели.

Тем не менее кризисом ситуацию в «Фулхэме» назвать сложно, поскольку амбиции команды в этом сезоне не распространялись на борьбу за выход в еврокубки. Это крепкий середняк со сбалансированным составом, но без ярких звёзд. Есть, конечно, 35-летний Виллиан, который во многом определяет игру «дачников» в нападении. Но возраст даёт о себе знать.

Есть определённый потенциал у лучшего бомбардира «Фулхэма» в этом сезоне АПЛ Родриго Муниса. 23-летний бразильский нападающий забил девять мячей и сделал голевой пас. Наставник Марку Силва считает, что у форварда есть шанс проявить себя на самом высоком уровне.

А вот его ровесник Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» уже давно заявил о себе в полный голос. Норвежец в этом сезоне АПЛ забил 25 мячей, сделал пять голевых пасов и этим сильно помогает команде в защите чемпионского титула. Отметим, что в минувшем туре он оформил покер, заложив основу для разгрома «Вулверхэмптона» со счётом 5:1.

Есть в составе «Ман Сити» и другой молодой футболист, заслуживающий внимания. Это Фоден, который был номинирован на премию лучшему игроку сезона в АПЛ. Кроме того, ассоциация журналистов Англии признала Фила сильнейшим в первенстве. 23-летний полузащитник в первенстве забил 16 мячей и отдал восемь голевых пасов.

Пока Кевин Де Брёйне восстанавливался после тяжёлой травмы, именно Фил Фоден с Эрлингом Холандом тянули «Манчестер Сити» и удержали клуб в гонке за титулом. Перед решающим отрезком сезона судьба чемпионства в руках «горожан». Они занимают второе место в турнирной таблице, набрав 82 очка. У «Арсенала» в активе 83 очка, но у подопечных Хосепа Гвардиолы есть матч в запасе.

«Фулхэм» фактически завершил сезон, а вот у «Манчестер Сити» нет иного варианта, кроме победы. Учитывая силу, тактическую подготовку и хорошую форму команды Хосепа Гвардиолы, мы предполагаем, что подопечные испанского специалиста добьются поставленной цели. Рассмотрим ставку на победу «Ман Сити» с форой (-2.5) за коэффициент 2.43.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Фулхэм» — «Ман Сити» 11 мая 2024 года

«Ман Сити» обладает колоссальным опытом и уверенностью в собственном превосходстве. Учитывая великолепную форму Фодена и Холанда, а также умение Гвардиолы выжимать максимум из команды, предполагаем, что «горожане» выиграют матч с преимуществом в три мяча.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2.5) за 2.43.