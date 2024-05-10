«Спартак» — «Краснодар». Слишкович напрашивается на контракт

Босниец признан лучшим тренером в апреле. Теперь его команда может выбить «быков» из чемпионской гонки.

11 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.45. Успех краснодарцев оценён в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 11 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (11.05.2024)

Чемпионат России близится к завершению. Командам осталось провести по три матча. 11 мая состоятся четыре игры 28-го тура РПЛ. В одной из них на стадионе «Лукойл Арена» померяются силами «Спартак» и «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Спартак» не проигрывает уже шесть матчей кряду во всех турнирах. Он до неузнаваемости изменился после того, как исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. Боснийский специалист очень быстро навёл порядок. В игре красно-белых появились идея, размеренность и стабильность.

Впрочем, после ничьей в матче последнего тура РПЛ с «Пари НН» (0:0) появилось ощущение, что Слишковича перехвалили. Многие, в том числе бывший футболист Александр Бубнов, раскритиковали его за выбор состава на встречу. Тренер выпустил ряд редко получающих игровое время футболистов.

С другой стороны, а как ещё увеличить глубину состава, если не давать возможности проявить себя резервистам во встречах с аутсайдерами? Да и потом, в матче с прагматичными нижегородцами «народная команда» создала довольно много моментов, несмотря на низкую сыгранность.

Ещё немаловажно, что к матчу с «Краснодаром» ведущие футболисты «Спартака» подходят с полным запасом энергии. Подопечные Слишковича должны выступить намного лучше, чем во встрече с «Пари НН». Тем более что предстоящая игра состоится на «Лукойл Арене».

Дома «народная команда» проиграла только 2 из 13 матчей в чемпионате России, а также три раза сыграла вничью. Под руководством Слишковича «Спартак» дома провёл пока всего лишь одну встречу, в которой продемонстрировал шикарный футбол и победил «Локомотив» (3:2).

Исполняющий обязанности главного тренера Слишкович в результате был признан лучшим в РПЛ в апреле. Как сообщает официальный источник Российской Премьер-Лиги, конкурентами Владимира были Мусаев, Осинькин, Карпин и Игнашевич. Но большинство болельщиков проголосовали за боснийца.

Если «Спартак» после назначения Слишковича прибавил, то на «Краснодар» смена главного тренера оказала ровно противоположное влияние. Ожидалось, что Мурад Мусаев укрепит настрой и подберёт наиболее правильные слова для мотивации «быков». Получилось совсем наоборот.

Несмотря на стимул в виде чемпионской гонки, чёрно-зелёные выиграли только три из семи последних матчей в РПЛ. Победили явных аутсайдеров — «Пари НН» (4:3), «Факел» (2:0) и «Балтику» (3:2). Также краснодарцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Крыльями Советов» (0:0). Уступили они «Зениту» (1:2) и «Ахмату» (0:1).

У «Краснодара» заметно ухудшилось качество игры в защите. Даже во встречах с андердогами, несмотря на старания проводящего отличный сезон Матвея Сафонова, клуб пропустил много. В нападении команда стала смотреться лучше только во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами.

Сильным соперникам чёрно-зелёные доставили сравнительно мало неприятностей. При Владимире Ивиче они гораздо лучше играли на результат. После назначения Мусаева клуб демонстрирует более открытый футбол, но он приносит куда меньше пользы. Поставить на то, что «Спартак» победит «Краснодар», можно с коэффициентом 2.45.

«Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко. Если бы они воспользовались осечками петербуржцев на последнем отрезке сезона, то уже ушли бы в приличный отрыв. Что-то подсказывает, что дальше чемпионская гонка будет проходить без краснодарцев.

В гостях чёрно-зелёные выиграли только 4 из 13 матчей в чемпионате России, а также шесть раз сыграли вничью. «Зениту» и «Ахмату» подопечные Мусаева уступили дома. Если уже поддержка родных трибун не помогла, то чего ожидать от выездной встречи с прибавившими красно-белыми?

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 11 мая 2024 года

«Спартак» изменился в лучшую сторону. Он стал гораздо собраннее. Матч с «Пари НН» выносим за скобки. В грядущей встрече Слишковичу будет не до экспериментов. Дома у красно-белых есть все шансы обыграть испытывающих проблемы с выездами краснодарцев. У чёрно-зелёных наблюдается спад. Никакая мотивация им не помогает.

Ставка: победа «Спартака» за 2.45.