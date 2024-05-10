«Ноттингем Форест» — «Челси». Коул Палмер — главная причина успеха «синих»

11 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 1.93. Шансы «лесников» оценили в 3.65. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ноттингем Форест» — «Челси» 11 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют «лесники», сыграет коэффициент 1.30. Гол «синих» доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Челси» (11.05.2024)

Очень интересная встреча ожидает нас 11 мая в 37-м туре АПЛ. «Ноттингем Форест» на стадионе «Сити Граунд» будет принимать «Челси». Начало игры – в 19:30 мск. Одни решают задачу с еврокубками, другие желают сохранить прописку в первенстве.

Подопечные Нуну Эшпириту Санту отчаянно борются за право остаться в английской Премьер-лиге. Получается неплохо, но нужно поднажать ещё. «Лесники» занимают 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на три очка. Если они выиграют у «синих», а в параллельной встрече «Лутон Таун» уступит «Вест Хэму», то смогут выдохнуть, решив задачу.

«Ноттингем Форест» помогла победа в минувшем матче с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:1. Иначе ситуацию было бы сложнее спасти. Автором дубля стал Каллум Хадсон-Одои, что ещё удивительнее. Футболист не особо активен, но похоже прибавил к концовке сезона. Будет интересно посмотреть, как он выручит в игре с «Челси».

До этой победы у «лесников» была безвыигрышная серия из четырёх матчей. Во время неё они проиграли «Тоттенхэму» (1:3), «Эвертону» (0:2) и «Манчестер Сити» (0:2). Вничью сыграли с «Вулверхэмптоном» (2:2). Возможно, если бы не этот спад в игре «Ноттингем Форест», уже можно было бы забыть о борьбе за выживание.

Несмотря на большие инвестиции в усиление состава «Челси» в межсезонье, команда долгое время вызывала только плохие эмоции. Старания Маурисио Почеттино разбивались о непонимание футболистов и частые травмы. Всё шло к тому, что «синие» могли завершить сезон рядом с зоной вылета.

Но стремительный прогресс в последних матчах и положительные сдвиги вызвали большое удивление. Пока другие команды из верхней части таблицы теряют очки, «аристократы» показывают классный футбол и набирают очки. Они уже взобрались на седьмое место в турнирной таблице и отстают от «Ньюкасла» на два очка. Таким образом, если «сороки» допустят осечки, а «Челси» продолжит набирать очки, то получит место в Лиге конференций на следующий сезон.

За последние четыре встречи «синие» провели три лондонских дерби. Сначала они проиграли крупно «Арсеналу» (0:5), но затем победили «Тоттенхэм» (2:0) и «Вест Хэм» (5:0). Но стабильности подопечным Почеттино по-прежнему не хватает. Достаточно вспомнить, как они выиграли крупно у «Эвертона» со счётом 6:0, а уже в следующем туре уступили «канонирам».

Восхищение вызывает игра Коула Палмера. В последних семи встречах в АПЛ он забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Причём за это время 22-летний англичанин оформил дубль, хет-трик и покер. Когда Коул пропускал один из матчей, Почеттино попросил своих подопечных доказать, что они не команда Палмера. Это была как раз встреча с «Арсеналом» (0:5). Не получилось.

Однако вслед за англичанином стал набирать ход и другой футболист. Николас Джексон забил мяч в игре с «Тоттенхэмом» и оформил дубль в минувшей встрече с «Вест Хэмом». Чувствуется, что «синие» идут в правильном направлении. Наш прогноз будет на победу «Челси» с коэффициентом 1.93. Если Коул Палмер в составе – значит, «аристократов» ждёт успех.

Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Челси» 11 мая 2024 года

«Лесников» ожидает настоящее испытание. Они борются за сохранение прописки в АПЛ, но календарь против них. Матч с «Челси» — это испытание. «Синие» как раз набрали ход и желают попасть в еврокубки. Шансы у них есть, и немаленькие. Заметно прибавил Коул Палмер, делающий результат во многих играх практически в одиночку, а вслед за ним на путь прогресса встал Николас Джексон. Предлагаем ставку на победу «аристократов».

Ставка: победа «Челси» за 1.93.