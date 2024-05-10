«Балтика» — «Динамо». Игнашевич и Личка ставят на мастерство атак

11 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Балтика» — «Динамо». Начало – в 21:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.50. Успех калининградцев оценивается в 2.75. На ничью дают коэффициент 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч «Балтика» — «Динамо» 11 мая 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Балтика» — «Динамо» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Балтика» — «Динамо» (11.05.2024)

Наступил решающий отрезок сезона в чемпионате России. Встреча 28-го тура РПЛ «Балтика» — «Динамо» начнётся 11 мая на «Ростех Арене». Стартовый свисток раздастся в 21:30 мск.

«Балтика» в весенней части сезона качественно преобразила игру, получив усиление состава в зимнее трансферное окно. Появившиеся в клубе новички, среди которых стоит выделить Виталия Лисаковича, Юрия Ковалёва и Данилу Козлова, позволили тренерскому штабу разнообразить тактические схемы и улучшить результаты команды.

Калининградцы научились создавать много опасных моментов, что позволило выиграть три из пяти последних матчей в РПЛ. Отдельно выделим победу с крупным счётом во встрече с «Ахматом» (7:1). Во всей красе проявили себя лидеры команды, в том числе 21-летний бразилец Алекс Фернандес, который оформил хет-трик.

Тем не менее покинуть зону вылета «Балтика» пока не может. После 27 матчей команда находится на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. Но шансы сохранить место в РПЛ, даже избежав стыковых матчей, подопечные Сергея Игнашевича не потеряли. Дело в том, что до «Пари НН», который занимает 11-ю спасительную строчку, дистанция составляет всего три очка.

Кроме того, «Балтика» удачно выступает в Кубке России, пробившись в финал Пути регионов, в котором сыграет с московским «Спартаком». С учётом нестабильности красно-белых, у калининградцев вполне рабочие шансы выиграть матч.

«Динамо» на решающем отрезке сезона в хорошей форме, особенно это касается линии атаки. Поскольку «Зенит» и «Краснодар» нестабильны и регулярно теряют очки, бело-голубые подобрались к ним вплотную и включились в борьбу за чемпионство.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 50 очков. Столько же у «быков», а клуб из Санкт-Петербурга на первой строчке (51). Таким образом, за три встречи до окончания сезона РПЛ ситуация запутанная.

В подъёме «Динамо» важную роль играет Константин Тюкавин, который стал обладателем награды лучшему игроку месяца в апреле в РПЛ. 21-летний форвард бело-голубых в пяти апрельских турах отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. А всего в сезоне он записал в актив 14 забитых мячей и восемь голевых пасов.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка придерживается атакующей схемы, максимально используя талант Тюкавина. Заметно прибавила в весенней части сезона «Балтика», особенно в реализации голевых моментов. Но у соперников остаются нерешённые проблемы в защите, поэтому рассмотрим ставку на то, что «обе забьют», а тотал будет больше 2.5 мяча за 1.97.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» 11 мая 2024 года

В весенней части сезона «Динамо» и «Балтика» хорошо играют в нападении, но допускают довольно много ошибок в защите. Например, бело-голубые пропускали минимум гол в шести из семи последних встреч РПЛ. Отсюда наша ставка на то, что «обе забьют» и тотал будет больше 2.5 мяча.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.97.