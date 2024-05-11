Хоакин Бакли — Нурсултон Рузибоев. Узбекский боец пробивает путь к признанию

12 мая на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе состоится турнир UFC on ESPN 56. В одном из поединков основного карда американец Хоакин Бакли подерётся с узбекистанским бойцом Нурсултоном Рузибоевым. Начало боя – не ранее 4:00 мск.

Где смотреть бой Хоакин Бакли — Нурсултон Рузибоев

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Коэффициенты букмекеров на бой Хоакин Бакли — Нурсултон Рузибоев 12 мая 2024 года

Эксперты считают фаворитом американца. Поставить на победу Бакли можно с коэффициентом 1.85. Шансы Рузибоева оценили в 2.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 50.0. Букмекеры уверены, что поединок завершится досрочно. Тотал больше 2.5 раунда идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 раунда оценён в 1.58.

Анализ и прогноз на бой UFC on ESPN 56 Хоакин Бакли — Нурсултон Рузибоев (12.05.2024)

12 мая в соглавном событии UFC on ESPN 56, который пройдёт на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, Хоакин Бакли подерётся с Нурсултоном Рузибоевым. Начало поединка – не ранее 4:00 мск.

Американец в последнем бою одержал самую крупную победу в своей карьере. Он выиграл у Висенте Луке техническим нокаутом во втором раунде. В своём родном городе Бакли хотел получить главный поединок, но лига решила, что ему придётся довольствоваться выступлением в соглавном событии. На глазах друзей и семьи ему необходимо выложиться на все 100%.

Как это сделать, когда его соперник Нурсултон подходит к поединку с серией из 10 побед в первом раунде? Две из них Рузибоев одержал в UFC. Теперь узбекистанскому спортсмену предстоит доказать лиге, что он готов пойти дальше. Схватка с Хоакином будет обязательно замечена боссами.

Новый Манса заметно изменился после того, как решил перейти в полусреднюю весовую категорию. Теперь ему не нужно заниматься набором массы. Американец комфортно чувствует себя с соперниками, более-менее подходящими по габаритам. Плюс удалось сохранить мощь и увеличить скорость.

Висенте Луке – очень опасный боец, который за годы карьеры прошёл немало известных соперников. Но Хоакина это никак не остановило. Он выглядел гораздо лучше и превзошёл его во всех компонентах. Также в полусреднем дивизионе Бакли победил Андре Фиалью ударом ногой в голову, а затем выиграл у Алекса Мороно единогласным решением судей.

Если Новый Манса с удовольствием спустился в полусредний дивизион ещё три поединка назад, то Нурсултону пришлось сбрасывать свой вес ради боя с Хоакином. Посмотрим, как он будет себя чувствовать после этого в октагоне. Наверняка у освоившегося Бакли будет преимущество в скорости, благодаря которому он сможет уворачиваться от разящих ударов узбекистанца.

Когда Рузибоев дебютировал в UFC, за его плечами были восемь побед кряду в первом раунде. Более высокий уровень промоушена мог прервать эту статистику, но узбекистанец продолжил за короткий промежуток времени отправлять своих соперников в нокаут. Сначала он выиграл у Брунно Феррейры менее чем за две минуты. Затем победил Седрика Дюма. Для этого ему потребовалось чуть больше трёх минут.

Без сомнений, Чёрный попытается удержать свой рекорд. Поединок с Хоакином Бакли послужит для него новым вызовом. В карьере Нурсултона ещё не было настолько опытных бойцов. Это путь к новым вершинам.

Рузибоев универсален. Его сила проявляется не только в ударной технике, но и в партере. Он проводит тренировки вместе с Джо Пайфером, Шоном Брэди и Пэтом Сабатини. Многие считают Нурсултона ударником, но не все знают, что 20 из 34 побед в своей карьере он одержал сабмишенами. Большой рост заставляет соперников теряться и позволяет избегать большого количества ударов.

На что ставить в бою Хоакин Бакли — Нурсултон Рузибоев

Этот поединок запросто может затмить даже главный бой вечера. Мы ожидаем огромное количество ударов с обеих сторон. Для Бакли будет непросто справиться с антропометрией Рузибоева и его размахом рук. Для этого Хоакин привлёк множество тренеров. Он всегда занимается усердно и готовится индивидуально под своих соперников.

Рузибоев универсален. Он обладает навыками грэпплинга, которые до сих пор не продемонстрировал в UFC. Ударную технику уже многие увидели. Победы в первых раундах дорогого стоят. Мы сделаем неожиданный прогноз. Бакли наверняка будет использовать свою скорость и может тем самым вынудить Нурсултона перейти к борьбе. Поставим на победу узбекистанца сабмишеном.

Ставка: победа Рузибоева болевым или удушающим за 5.50.