«Сочи» — «Пари НН». Ещё не всё потеряно

12 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Пари НН». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.00. Успех нижегородцев оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Пари НН» 12 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Пари НН» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Сочи» — «Пари НН» (12.05.2024)

Чемпионат России близится к завершению. 12 мая состоится встреча, которая закроет программу 28-го тура РПЛ. На стадионе «Фишт» главный претендент на вылет в Первую лигу – «Сочи» – примет «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

После смены главного тренера «Сочи» очень здорово прибавил. В последних девяти матчах в чемпионате России под руководством Роберта Морено он уступил только раздухарившемуся «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (2:3). Правда, и победил только «Спартак» (1:0).

В закончившихся ничейными результатами матчах сочинцы местами смотрелись лучше соперников. Будет досадно, если они не сумеют сохранить прописку в элитном дивизионе. С испанским специалистом на тренерском мостике команда начала демонстрировать слаженный командный футбол, приятный глазу.

Положение в турнирной таблице чемпионата России для «Сочи» плачевное. Он идёт на последнем месте. Отставание от располагающихся в зоне стыков команд составляет целых восемь очков. Даже если подопечные Морено выиграют все оставшиеся матчи, это не гарантирует им избежания вылета в Первую лигу.

Некоторые футболисты сочинского клуба могут в сердцах опустить руки и выступить в грядущем матче с неполной самоотдачей. Впрочем, пока математические шансы на сохранение прописки в РПЛ есть, морального упадка у подопечных Роберта Морено случиться не должно.

С «Пари НН» у сочинцев не должно возникнуть больших проблем. В первой половине сезона нижегородцы показывали прагматичный, но регулярно дающий отличные плоды футбол. Они даже на некоторое время поднимались в верхнюю часть турнирной таблицы.

Соперники сталкивались с безысходностью. Они не знали, как можно забить столь компактно обороняющейся команде. Однако после зимнего перерыва у нижегородцев начался спад. Они утратили крепость в защите. Из-за неудовлетворительных результатов последовала отставка Сергея Юрана.

Болельщики расстались с тренером на хорошей ноте. Во встрече последнего матча РПЛ со «Спартаком» (0:0) они вывесили баннер с благодарностью Юрану. Он столкнулся с серьёзными кадровыми потерями. В одночасье специалист лишился подспорья практически всех лидеров. Если бы не травмы, чёрной полосы могло и не быть.

«Народной команде» после отставки Юрана нижегородцы не проиграли только благодаря тому, что тренер соперника Владимир Слишкович выставил на матч не основной состав. И то красно-белым не повезло. Они создали много моментов. Подвело завершение.

Поставить на то, что «Сочи» победит «Пари НН», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. В оставшихся турах подопечным Морено нужно играть строго на победу. В противном случае последует вылет в Первую лигу.

Благо для сочинцев, нижегородцы хуже всех в чемпионате России выступают на выезде. Они выиграли только 1 из 13 матчей в первенстве в гостях и два раза сыграли вничью. За этот период времени команда забила только шесть мячей, а пропустила целых 22.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Пари НН» 12 мая 2024 года

После зимнего перерыва «Сочи» обрёл себя. Улучшились результаты, игра команды и атмосфера в клубе. Борьба за выживание и поддержка родных трибун дадут им дополнительный импульс. «Пари НН» ослаблен и очень плохо выступает на выезде. Его безвыигрышная серия в РПЛ составляет уже семь матчей. Всё говорит о том, что будет ещё одно поражение.

Ставка: победа «Сочи» за 2.00.