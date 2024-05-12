«Бостон» — «Флорида», четвёртый матч. Бобровский и Тарасенко поймали кураж

Подопечных Пола Мориса не пугает ожесточённая борьба. Более того, она «пантерам» по нраву.

13 мая состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Бостон» — «Флорида». Начало встречи — в 1:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.17. Успех «Брюинз» оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Бостон» — «Флорида» 13 мая 2024 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч плей-офф НХЛ «Бостон» — «Флорида» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.04, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.78. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что обе команды забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68.

Анализ и прогноз на первый матч серии «Бостон» — «Флорида» (13.05.2024)

В Национальной хоккейной лиге в самом разгаре второй раунд плей-офф. 13 мая состоятся два матча 1/4 финала Кубка Стэнли. В одном из них на стадионе «Ти-Ди Гарден» померяются силами местный «Бостон» и «Флорида». Первое вбрасывание состоится в 1:30 мск.

После разгромного поражения в первом матче серии «Флорида» не на шутку разозлилась. Вторую встречу она выиграла со счётом 6:1, а третью — 6:2. Вполне вероятно, хватит ярости «пантерам» и на победу в четвёртом матче. Они от слова «совсем» не выглядят уставшими.

В третьей игре было очень много борьбы. В одном из эпизодов пострадал духовный лидер «Брюинз» Брэд Маршан. Он не смог доиграть матч после столкновения с Сэмом Беннеттом. Участие 35-летнего канадца в предстоящей встрече под большим вопросом.

Потеря лидера может стать очень серьёзным ударом для «Бостона». В 10 матчах текущего розыгрыша плей-офф Маршан забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. Брэд в девятый раз за карьеру набрал не менее 10 очков в плей-офф. Он повторил рекорд двух легенд НХЛ — Яри Курри и Никласа Лидстрёма.

После двух разгромных поражений у «мишек» и так не лучший настрой. Без Маршана даже с поддержкой родных трибун обыграть раздухарившуюся «Флориду» будет очень сложно. Тем более поймал кураж голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

В третьем матче при счёте 4:2 российский вратарь совершил несколько очень важных спасений. Не обошлось, конечно, без везения. В одном из моментов шайба от щитка Бобровского отрикошетила в перекладину. Впрочем, как говорится, везёт тому, кто везёт.

После первого матча Пол Морис раскусил схему нападения «Бостона» и грамотно выстроил игру в обороне, тем самым снизив нагрузку на Бобровского. Сергей отблагодарил тренера надёжностью. В последних двух встречах он суммарно совершил 29 сейвов.

Ещё солидное влияние на результат третьего матча оказал не так давно обменянный у «Оттавы» Владимир Тарасенко. На 37-й минуте он стал автором очень важной шайбы. Поведя со счётом 2:0, «пантеры» обрели уверенность, а «мишки», наоборот, «поплыли» и на 38-й минуте пропустили ещё.

Главным антигероем встречи стал Мэйсон Лорей, схлопотавший двойной штраф, который и привёл к 0:3. Во втором и третьем матчах «Бостон» вообще играл очень грубо и получил много удалений. Если Джим Монтгомери не изменит подход, серия может вскоре закончиться.

«Пантерз» понравилась жёсткая игра. Их воодушевляет большое количество борьбы. Сергей Бобровский после второго матча серии, в котором команды на двоих собрали целых 158 минут штрафа, заявил, что была отличная битва и хорошая драка. Также он отметил помощь сокомандников, активно блокировавших броски.

Поставить на победу «Флориды» в четвёртом матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. У «Пантерз» все лидеры пребывают в отличном тонусе. Особенно Мэттью Ткачук и Александр Барков. Первый в восьми играх набрал 13 (4+9) очков, а второй только в последних четырёх встречах забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач.

У «Брюинз» состав не столь свеж и резв. Подопечным Джима Монтгомери пришлось приложить немало сил для того, чтобы выйти во второй раунд Кубка Стэнли. Их серия с «Торонто» затянулась до семи матчей. На форме хоккеистов это отложило определённый отпечаток.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Бостон» — «Флорида» 13 мая 2024 года

Повреждение Брэда Маршана ставит «Бостон» в сложное положение. После двух подряд поражений «мишкам» будет трудно прийти в себя даже дома. «Флорида» вошла во вкус. Пол Морис нащупал слабые места в обороне и ментальной составляющей соперника и в то же время снизил нагрузку на Бобровского. За россиянином не заржавеет.

Ставка: победа «Флориды» за 2.17.