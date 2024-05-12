Александр Мюллер — Андрей Рублёв. Проблем быть не должно

13 мая в матче третьего круга «Мастерса» в Риме сыграют Александр Мюллер и Андрей Рублёв. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты отдают предпочтение россиянину: коэффициент на его победу составляет 1.17. Шансы француза оценили коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Мастерса» в Риме Александр Мюллер — Андрей Рублёв 13 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Александр Мюллер – Андрей Рублёв не получится упорным: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 2.55, а тотал меньше 23.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.45. Поставить на победу россиянина со счётом 2:0 по сетам можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч Александр Мюллер — Андрей Рублёв (13.05.2024)

13 мая в матче третьего круга «Мастерса» в Риме встретятся Александр Мюллер и Андрей Рублёв. Игра пройдёт на стадионе «Форо Италико». Начало – не ранее 13:00 мск. Ранее между собой эти теннисисты никогда не играли.

Французский теннисист не представляет серьёзной угрозы. За свою карьеру его лучшим местом в мировом рейтинге было 71-е. К предстоящему матчу он подходит в качестве 109-го номера. Это не значит, что Александра можно недооценивать и плохо готовиться. Мы не раз наблюдали, как заведомые аутсайдеры преподносили сюрпризы.

Третий круг «Мастерса» в Риме в этом сезоне уже является большим достижением для Мюллера. Дальше второго круга в 2023 году он добирался разве что на турнире категории АТР-250 в Окленде. В четвертьфинале он уступил японцу Таро Дэниэлу (4:6, 7:6, 3:6). Открытый чемпионат Австралии вовсе не задался для француза. Он выбыл уже в первом круге, проиграв Уго Гренье (6:2, 6:7, 6:4, 4:6, 6:7).

Рублёв показывает отличную игру в текущем сезоне. Начал 2023 год россиянин с победы на турнире категории АТР-250 в Гонконге. В финале он обыграл Эмиля Руусувуори (6:4, 6:4). Правда, Открытый чемпионат Австралии покорить не удалось. В четвертьфинале Андрея остановил Янник Синнер (4:6, 6:7, 3:6), который и стал обладателем трофея.

На «Мастерсе» в Мадриде Рублёв достиг прогресса и сметал всех на своём пути. Ему правда не было равных. В четвертьфинале ему удалось выиграть у Карлоса Алькараса (4:6, 6:3, 6:2). Россиянин убрал нервы и проявил психологическую устойчивость. В следующем раунде он без проблем победил Тейлора Фритца (6:4, 6:3).

В финале Андрей вновь показал выдержку и проявил характер. Он одержал волевую победу в игре с Феликсом Оже-Альяссимом (4:6, 7:5, 7:5). Был очень трудовой матч, но россиянин был самоуверен. Теперь он попытается выиграть ещё один «Мастерс». Уже в Риме. Шансы есть, и они неплохие.

Хотя во встрече второго круга турнира Рублёв остался недоволен собой. Он победил Маркоса Гирона (5:7, 6:4, 7:5). Россиянин рассказал, что был очень зол на себя и уверен, что заслуживает поражения. Он выплеснул много эмоций и посчитал эту победу подарком. Важно проделать работу над ошибками и попытаться доказать, что он достоин идти дальше.

Думаем, у него это получится. Предлагаем ставку на победу Андрея со счётом 2:0 по сетам за 1.60. Соперник не представляет опасности, проводит очень слабый сезон и вряд ли может чем-то удивить. Главное, чтобы Рублёв не позволил себе расслабляться и дал правильную оценку французу, выбрал нужную тактику и убрал эмоции.

Прогноз и ставка на матч третьего круга «Мастерса» Александр Мюллер — Андрей Рублёв 13 мая 2024 года

Александр Мюллер находится за пределами сотни мирового рейтинга не просто так. У него очень плохие результаты на последних турнирах. В этом сезоне он не сделал ничего удивительного. Андрей заметно улучшил свой теннис, а если ещё и убирает эмоции на задний план, то становится неудержимым. В 2024 году он уже стал победителем двух турниров. Пока соперники по сетке позволяют, нужно продолжать выигрывать.

Ставка: победа Андрея Рублёва со счётом 2:0 по сетам за 1.60.