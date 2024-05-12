«Фиорентина» — «Монца». «Лилии» оставят Хвичу без еврокубков

13 мая состоится матч 36-го тура Серии А «Фиорентина» — «Монца». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «лилий» можно с коэффициентом 1.55. Шансы бело-красных оцениваются в 5.70. На ничью дают коэффициент 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фиорентина» — «Монца» 13 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Фиорентина» — «Монца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура Серии А «Фиорентина» — «Монца» (13.05.2024)

В заключительную фазу входит чемпионат Италии. Игра 36-го тура Серии А «Фиорентина» — «Монца» запланирована на 13 мая. Команды встретятся на стадионе «Артемио Франки». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

«Фиорентина» проводит хороший сезон, но эта оценка в большей степени относится к игре команды в Лиге конференций. «Лилии» в полуфинале прошли бельгийский «Брюгге» (3:2, 1:1) и вновь получили шанс выиграть престижный трофей. Напомним, в минувшем сезоне они проиграли финальный матч «Вест Хэму» (1:2) в драматической концовке.

В Серии А «Фиорентина» не так продуктивна. Команда нестабильна и чередует яркие матчи с провалами. После 34 встреч «лилии» находятся на девятом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков. Несмотря на появление дополнительного места в Лиге чемпионов для Италии, подопечные Винченцо Итальяно пока находятся вне зоны еврокубков.

Вполне вероятно, что турбулентность в результатах у «Фиорентины» связана с плохой формой Джакомо Бонавентуры. 34-летний полузащитник отлично начал сезон, но после травмы никак не может обрести оптимальные физические кондиции. Тем не менее в этом сезоне Серии А он забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

У «Фиорентины» есть вполне рабочие шансы занять восьмое место, поскольку у «Наполи» всего на одно очко больше, а у «лилий» есть два матча в запасе. По этой причине результат игры с «Монцей» очень важен.

В свою очередь, бело-красные заслуживают высокой оценки за сезон. Несмотря на довольно средний состав, они сохранили прописку в Серии А, избежав изматывающей борьбы за выживание. После 35 матчей «Монца» находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Конечно, хотелось бы, чтобы команда забивала гораздо чаще. Но 38 голов тоже неплохой показатель для клуба такого уровня. Главный конструктор атак Андреа Кольпани выкладывается по максимуму, но его усилий часто не хватает. Полузащитник забил восемь мячей и сделал четыре голевых паса, но его слабо поддерживает команда.

В последнее время у «Монцы» наблюдается явный спад, который коснулся физической формы и игры в защите. Этим легко можно объяснить шестиматчевую безвыигрышную серию бело-красных. Наставник «Монцы» предпринимает все возможные меры, но безрезультатно.

«Лилии» получили положительный импульс после выхода в финал Лиги конференций. Да и в целом их игра в матче с «Брюгге» была весьма качественной по содержанию. «Монца» довольно сильно сдала в последнее время и вряд ли выдержит давление. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Фиорентины» с форой (-1.5) за 2.45.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Монца» 13 мая 2024 года

«Фиорентина» на решающем отрезке чемпионата находится в хорошей форме. Команда готова биться за место в еврокубках в Серии А и таким образом поддерживать тонус перед финалом Лиги конференций. «Монца» в плохом состоянии и вряд ли выдержит давление. Мы предполагаем, что «лилии» победят с форой (-1.5).

Ставка: победа «Фиорентины» с форой (-1.5) за 2.45.