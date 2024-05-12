«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Клопп и Эмери приведут в восторг публику

13 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.74. Успех «львов» оценён в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 13 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль» (13.05.2024)

В АПЛ идёт активная борьба за медали, попадание в зону еврокубков, а также за выживание. На 13 мая запланирована встреча, которая завершит программу 37-го тура первенства. На стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме померяются силами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Астон Вилла» подходит к встрече не в лучшем настроении. Она вылетела из Лиги конференций, уступив в полуфинале «Олимпиакосу». Первый матч подопечные Унаи Эмери проиграли со счётом 2:4, а второй — 0:2. Это совсем не похоже на испанского специалиста.

Обычно команды бывшего наставника «Спартака» очень здорово выступают на международной арене и нередко совершают сенсации. В этот раз получилось наоборот. Впрочем, Унаи Эмери и так достиг очень многого в этом сезоне. Его подопечные располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от идущего следом «Тоттенхэма» приличный — четыре очка.

Тренер сконструировал из располагающейся в нижней части турнирной таблицы АПЛ «Астон Виллы» команду, которая способна добыть путёвку в Лигу чемпионов. Правда, до конкуренции с лидерами бирмингемцам ещё далеко. Им свойственны рваный темп и нестабильность. На последнем отрезке сезона эти проблемы ощущаются весьма отчётливо.

«Львы» выиграли только три из девяти последних матчей в чемпионате Англии. Вничью они сыграли с «Вест Хэмом» (1:1), «Брентфордом» (3:3) и «Челси» (2:2), а уступили «Тоттенхэму» (0:4), «Манчестер Сити» (1:4) и «Брайтону» (0:1). Во встречах с сильными соперниками подопечные Унаи Эмери стали частенько пропускать.

«Ливерпуль» — не просто сильный соперник. Долгое время он принимал участие в чемпионской гонке, но в самый неподходящий момент произошёл спад. Одна из наиболее значимых его причин — травмы. Восстановившиеся от повреждений футболисты, в частности Мохамед Салах, утратили тонус и перестали делать результат.

Мерсисайдцы вылетели из Лиги Европы, сенсационно уступив «Аталанте», и сильно отстали от «Арсенала» и «Манчестер Сити» в АПЛ. Тем не менее расстаться с Юргеном Клоппом, заявившим об уходе по окончании сезона, «красные» могут на хорошей ноте.

В апреле «Ливерпуль» потерял очки в четырёх из шести матчей в АПЛ. Реабилитировался он, начав май с уверенной победы во встрече с «Тоттенхэмом» (4:2). Мерсисайдцы вернулись к игре на привычной скорости и создали огромное количество моментов. Одним из главных героев встречи стал Салах. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Таким образом, египтянин прервал свою четырёхматчевую серию без результативных действий в чемпионате Англии. К предстоящей игре он подходит с полным запасом сил. У Юргена Клоппа было больше недели на то, чтобы подготовить подопечных к встрече с «Астон Виллой».

У Унаи Эмери на подготовку было гораздо меньше времени. Однако расстраивать бирмингемских болельщиков испанский тренер не любит. «Львы» проиграли только 3 из 18 матчей в АПЛ дома и столько же раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они пропустили 25 голов, а забили — 45.

У мерсисайдцев с результативностью дела обстоят ещё лучше. В 36 встречах в чемпионате Англии они забили 81 мяч. Есть все основания полагать, что в грядущем матче команды порадуют изобилием голов.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча, за коэффициент 1.90. Пять из семи последних очных встреч, проходивших в Бирмингеме, закончились именно так. В двух других клубы совсем немного не дотянули до данной планки.

В преддверии грядущего матча Юрген Клопп заявил, что Унаи Эмери является одним из лучших в тренерском деле. Он отметил, что испанский специалист всегда очень хорошо организует свою команду, а также обладает чётким видением. Будет интересно понаблюдать за соперничеством двух исключительных стратегов.

Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 13 мая 2024 года

Матч обещает получиться насыщенным событиями и очень интересным. У команд приблизительно одинаковые условия для победы. «Астон Вилле» преимущество и стимул даст поддержка трибун. «Ливерпуль» обладает большими ресурсами, стабильностью и классом. В то же время оба клуба регулярно и много забивают, да и история последних очных встреч в Бирмингеме всецело на стороне результативного исхода. Предлагаем взять верх по голам.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.90.