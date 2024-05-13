«Балтика» — «Спартак». Красно-белые расцвели при Слишковиче

14 мая состоится матч финала Пути регионов Кубка России «Балтика» — «Спартак». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.14. Успех калининградцев оценён в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Балтика» — «Спартак» 14 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Балтика» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч финала Пути регионов Кубка России «Балтика» — «Спартак» (14.05.2024)

Сезон близится к завершению, но впереди ещё много интересного и интригующего. 14 мая состоится матч финала Пути регионов Кубка России. В Калининграде встретятся «Балтика» и «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

«Балтика» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. По итогам сезона она рискует вылететь в Первую лигу. Многие скажут, что это несправедливо, ведь калининградцы на протяжении всего сезона радовали публику красивым и динамичным футболом.

К тому же на последнем отрезке сезона подопечные Сергея Игнашевича классно прибавили. Зимние трансферы и мотивация в виде борьбы за выживание подтолкнули их к прогрессу. Результаты стали лучше. Команда даже на какое-то время вскарабкалась в зону стыковых матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе страны.

Тем не менее долго продержаться на комфортных строчках не получилось. В последних четырёх матчах в чемпионате России калининградцы победили ЦСКА (3:1), уступили «Краснодару» (2:3), «Уралу» (1:2) и «Динамо» (2:3). В последней игре они вели в счёте 2:1 к 90+3-й минуте. Но в компенсированное время соперник забил два мяча.

Нехватка надёжности в защите — ахиллесова пята «Балтики». В 28 матчах в РПЛ и 11 — в Кубке России она пропустила 50 мячей. Зимние трансферы помогли Игнашевичу значительно улучшить результативность, но качество обороны и количество допускаемых ей ошибок остались прежними.

У «Спартака» совсем иная история. Он кардинально изменился после того, как Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку. Ставший исполняющим обязанности главного тренера Владимир Слишкович не просто навёл порядок. Он изменил мышление и восприятие «народной команды».

Красно-белые не знают поражений уже семь матчей кряду во всех турнирах. И это при том, что в пяти из этих встреч они выступали на выезде. Более того, в соперниках были преимущественно принципиальные соперники и лидеры. Не проиграть три дерби — дорогого стоит, а Слишковичу это далось внешне легко.

Не лучшим образом «народная команда» выступила разве что во встрече 27-го тура чемпионата России с «Пари НН» (0:0). Слишкович перемудрил с составом на матч, за что получил солидную дозу критики. Босниец быстро реабилитировался, ухудшив перспективы «Краснодара» (1:0) в чемпионской гонке.

Главное — чтобы в предстоящей встрече история не повторилась. Не исключено, что Слишкович недооценит «Балтику» так же, как нижегородцев. С другой стороны, он наверняка учтёт ошибки игры с «Пари НН», и, даже если выпустит неосновной состав, команда не будет смотреться уныло.

Красно-белых сильно воодушевил Слишкович. Игроки, в частности автор победного гола в матче с «Краснодаром» Роман Зобнин, хотят, чтобы клуб заключил контракт с боснийским наставником на постоянной основе. Результаты и улучшения убеждают в том, что это будет правильное решение.

Поставить на то, что «Спартак» победит «Балтику», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Калининградцы — довольно удобный соперник для москвичей. Красно-белые выиграли четыре из пяти последних официальных очных встреч. Даже при Абаскале они побеждали.

В Кубке России калининградцы выступают с такой же самоотдачей, как и в РПЛ. Они подкупают красивым открытым футболом и неугасаемой верой в способность сохранить прописку в элитном дивизионе страны. Вот только стабильности в результатах в первенстве как не было, так и нет.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Балтика» — «Спартак» 14 мая 2024 года

«Балтика» стала лучше и интереснее после зимнего перерыва. Она способна навязать борьбу даже находящемуся на подъёме «Спартаку». Однако пройти дальше финала Пути регионов у калининградцев шансов мало. Они слишком часто пропускают и теряют очки. Красно-белые же под руководством Слишковича расцвели. Тренер вполне способен получить полноценный контракт. Команда его поддерживает.

Ставка: победа «Спартака» за 2.14.