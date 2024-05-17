«Лечче» — «Аталанта». Ответственный момент для Миранчука

18 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Аталанта». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «богини» можно с коэффициентом 1.81. Успех «волков» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лечче» — «Аталанта» 18 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Лечче» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Аталанта» (18.05.2024)

Сезон чемпионата Италии близится к завершению. Командам осталось провести по два-три матча. 18 мая состоятся две встречи 37-го тура Серии А. В самой ранней из них на стадионе «Виа Дель Маре» померяются силами «Лечче» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Лечче» спокойно доигрывает сезон. А о чём ему переживать? Отставание от зоны еврокубков огромное, да и отрыв от рискующих покинуть Серию А команд весьма приличный. Жёлто-красные в умеренном темпе готовятся к следующему сезону.

Лука Готти всё чаще выделяет время перспективным юным футболистам, стараясь улучшить глубину состава. Ресурсы «Лечче» сильно ограничены, поэтому ставка на молодёжь видится наиболее правильным и привлекательным вектором развития.

Состав жёлто-красных становится более мобильным, разносторонним и креативным, но молодым игрокам свойственно испытывать неуверенность, торопиться с принятием решений и допускать ошибки. Плюс снижается сыгранность. Для устранения этих проблем нужно время.

«Аталанта» на финальном отрезке сезона преследует более глобальные и интересные цели, чем «Лечче». Она сосредоточена на попадании в зону Лиги чемпионов. «Богиня» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Отрыв от идущей следом «Ромы» составляет три очка.

Если бергамаски выиграют предстоящий матч, то гарантируют себе попадание в Лигу чемпионов, ведь римляне провели на игру больше и уступают по дополнительным показателям. Только бы подопечных Джан Пьеро Гасперини не надломило поражение во встрече за Кубок Италии с «Ювентусом» (0:1).

У «богини» выявился ряд недостатков. Игроки часто передерживали мяч, смотрелись неуверенно и создавали мало опасных моментов у ворот соперника. Один из немногих шансов отличиться упустил Алексей Миранчук, появившийся на поле на 59-й минуте. Он пробил в одно касание, но выше ворот.

С выходом россиянина на поле игра «Аталанты» изменилась в положительную сторону. Она стала острее и созидательнее. Бывший полузащитник «Локомотива» здорово открывался и разгонял атаки. Выпусти Гасперини его пораньше, встреча могла бы сложиться иначе.

Впрочем, есть у Миранчука и серьёзный недостаток — это низкий уровень оборонительных навыков. «Старая синьора» не замечала его прессинга и попыток перехватить мяч. Это одна из причин, почему Алексей получает не так много игрового времени, как хотелось бы. Вопрос о продлении с ним контракта остаётся открытым.

Возможно, выступление россиянина в предстоящей встрече поможет руководству клуба определиться с его будущим. На протяжении всего сезона Миранчук хорошо помогал команде. У тренера отлично получалось распределять силы подопечных на различные турниры.

Команда Джан Пьеро Гасперини проиграла только 3 из 18 последних матчей в чемпионате Италии, а также четыре раза сыграла вничью. Поставить на то, что она обыграют «Лечче», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Встречу с «Ювентусом» пропустил из-за перебора жёлтых карточек Джанлука Скамакка, ставший лидером «богини». Именно его голевого чутья и мастерства реализации команде и не хватило. Зато нападающий к предстоящей игре подходит с полным запасом сил.

В 40 встречах во всех официальных турнирах в составе бергамасков Скамакка забил 17 мячей и отдал шесть результативных передач. Несмотря на то что встреча состоится в Лечче, в победу «богини» верится гораздо больше.

Если подопечные Гасперини выиграют, то заметно облегчат себе жизнь. 29 мая им предстоит сыграть с «Байером» в финале Лиги Европы. Ближе к концу месяца календарь станет сложнее, сэкономить энергию ведущих футболистов будет намного труднее.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лечче» — «Аталанта» 18 мая 2024 года

Бóльшую часть очков в этом сезоне «Лечче» набрал во встречах с аутсайдерами. Он далеко не так стабилен, как «Аталанта», и обладает куда меньшими резервами. Да и мотивации поболее будет у бергамасков. Вряд ли Гасперини упустит такую отличную возможность получить путёвку в Лигу чемпионов.

Ставка: победа «Аталанты» за 1.81.