Эдсон Барбоза – Лерон Мёрфи. Бразилец всё ещё лучший

Пусть в него никто не верит, но он готов доказывать всем обратное.

В ночь на 19 мая на арене «Апекс» в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 241. Кард возглавит поединок Эдсона Барбозы и Лерона Мёрфи в полусреднем весе. Начало боя – не ранее 4:00 мск.

Где смотреть бой Эдсон Барбоза – Лерон Мёрфи

Смотреть в прямом эфире поединок Эдсон Барбоза – Лерон Мёрфи можно на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Эдсон Барбоза – Лерон Мёрфи 19 мая 2024 года

Эксперты отдают предпочтение англичанину. Поставить на победу Мёрфи можно с коэффициентом 1.68, а шансы Барбозы оценили в 2.25. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 52.0.

Букмекеры сомневаются, что поединок закончится досрочно. Поставить на тотал больше 4.5 раунда можно за 1.86, а тотал меньше 4.5 раунда оценён в 1.88. Поставить на то, что бой завершится нокаутом, можно с коэффициентом 2.03.

Анализ и прогноз на бой UFC Fight Night 241 Эдсон Барбоза – Лерон Мёрфи (19.05.2024)

В Лас-Вегасе на арене «Апекс» в ночь с 18 на 19 мая состоится турнир UFC Fight Night 241. В его главном событии запланирован пятираундовый поединок в полусредней весовой категории между бразильцем Эдсоном Барбозой и англичанином Лероном Мёрфи. Начало боя – не ранее 4:00 мск.

В свои 38 лет бразильский боец находится в отличной форме. Кажется, годы над ним не властны. Он одержал победы в двух последних поединках. Сначала ударом колена нокаутировал Билли Куарантилло, а затем, несмотря на статус андердога, выиграл у Содика Юсуффа единогласным решением судей.

Лерон является непобеждённым бойцом. За свою карьеру он провёл 14 поединков, и только один завершился вничью, а остальные – победой. Бой, закончившийся вничью, был для Мёрфи дебютным в UFC. Он провёл его с Зубайрой Тухуговым.

Барбоза продолжает бросать вызов времени. Если пересмотреть его последние два поединка, завершившиеся победами, можно уверенно утверждать, что бразилец вышел на пик формы. У него отличное кардио, а также достаточно сил и выносливости, чтобы продержаться всю дистанцию.

В прошлых боях с Куарантилло и Юсуффом он был похож на лучшую версию самого себя. По-прежнему его основной силой остаются удары ногами. Причём в этих поединках они выглядели гораздо острее, чем прежде. Всё чаще заметно, что Барбоза старается пользоваться навыками борьбы. Конечно, Мёрфи очень опасный соперник, но он моложе и у него нет такого огромного опыта в профессиональных боях.

Эдсону нужно быть осторожным с короткими и острыми встречными ударами, которыми так славится Лерон. Хотя вряд ли ударной техникой можно удивить матёрого Барбозу. Он видел и не такое за долгие годы карьеры. Вероятнее всего, бразилец с первого раунда попытается нащупать слабые места и давить соперника, чтобы провести бой по своим правилам.

В свою очередь, Мёрфи продолжает радовать поклонников UFC своим прогрессом. Каждый раз, когда вновь выходит в октагон, он выглядит всё увереннее. Базовый кикбоксёр по своему стилю ведения поединка очень похож на соотечественника Леона Эдвардса. Чудо очень силён в ударной технике, особенно выделяясь своими разрушительными хай-киками, которые любит выбрасывать на дистанции.

Как раз хайкики могут стать действенными в поединке с Барбозой, которой плохо уклоняет голову. У Мёрфи очень быстрая работа ног благодаря базовым навыкам. Неоднократно Лерон демонстрировал выносливость и умение защищаться. Всё это в совокупности делает его отличным бойцом. Барбоза часто остаётся без защиты, и это хорошая новость для Мёрфи.

На что ставить в бою Эдсон Барбоза – Лерон Мёрфи

Руководство UFC не просто так сделало этот поединок пятираундовым. Таким образом, болельщики смогут увидеть настоящее шоу в исполнении двух классных бойцов, способных в каждом раунде радовать чем-то удивительным. Соперники отлично работают из стойки, обладают навыками кикбоксинга, но в последнее время Эдсон задействует и борцовские приёмы.

Чтобы победить в таком поединке, бойцам необходимо грамотно обороняться. Кто сможет лучше защищаться, тот и склонит чашу весов на свою сторону. Мёрфи — более молодой боец, которые всё ещё мечтает добиться успеха в лиге. По последним поединкам было заметно, как он дисциплинированно действует в защите. Барбоза почти наверняка не раз это проверит.

Каким бы хитрым и техничным ни был Мёрфи, но в этом поединке класс и опыт должны сделать своё дело. Барбоза сможет найти парочку слабых мест у Лерона, который наверняка будет ошибаться. К тому же для Эдсона это далеко не первый пятираундовый поединок. А вот Чудо пока не проходил такую дистанцию. Вновь никто не верит в бразильца, но мы поставим именно на его победу с коэффициентом 2.25.

Ставка: победа Барбозы за 2.25.