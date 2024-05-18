«Ростов» — «Балтика». Игнашевич готов рисковать

19 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Ростов» — «Балтика». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.12. Успех калининградцев оценивается в 3.42. На ничью дают коэффициент 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Балтика» 19 мая 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Ростов» — «Балтика» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Ростов» — «Балтика» (19.05.2024)

Последние штрихи осталось внести в итоговую картину сезона чемпионата России. Встреча 29-го тура РПЛ «Ростов» — «Балтика» начнётся 19 мая на «Ростов Арене». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

«Ростов» ярко начал весеннюю часть сезона РПЛ, прежде всего за счёт умелой игры в нападении. Главный тренер Валерий Карпин внёс некоторые тактические изменения и вдохновил своих подопечных на ряд красивых побед. Особенно выделяется разгром московского «Динамо» со счётом 4:1.

Таким образом, ростовчане заметно улучшили турнирное положение и закрепились на девятой строчке в таблице РПЛ. После 28 туров они набрали 40 очков, обезопасив себя от вылета. Можно доигрывать сезон без давления. Валерий Карпин неоднократно заявлял, что для него нет принципиальной разницы, какое место займёт команда, если оно не первое.

К сожалению, этот факт отрицательно сказался на результатах команды. Подопечные Валерия Карпина проиграли два последних матча «Локомотиву» (0:1) и «Рубину» (1:3). До этого было поражение в матче с «Балтикой» (0:1) в Кубке России.

«Ростов» владел преимуществом в игре с калининградцами, мог забить минимум два мяча. Но столкнулся с надёжной защитой. В итоге подопечные Сергея Игнашевича стали главной сенсацией этого Кубка России, пробившись в Суперфинал, в котором сыграют с «Зенитом».

Тем не менее на кубковый успех калининградцев наводит тень слабая игра в РПЛ и вероятный вылет в Первую лигу. Дела у подопечных Сергея Игнашевича идут, мягко говоря, совсем грустно. После 28 туров они находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. Спасают от пессимизма только регулярные осечки конкурентов, поскольку от 11-й строчки «Балтику» отделяет всего три очка.

Скорее всего, эта тенденция наблюдается из-за снижения общего уровня игры команд. Та же «Балтика» в последнее время выиграла у ЦСКА (3:1) в РПЛ и у московского «Спартака» (1:0) в Кубке России, но уступила «Уралу» (1:2).

Сколько же всего переплетено в этой встрече. Сине-жёлтые проведут последний домашний матч в этом сезоне и жаждут реванша. «Балтика» отчаянно спасается от вылета в Первую лигу. Рисковать никто не будет.

Подопечные Сергея Игнашевича отдают предпочтение прагматичному футболу, но в основном в Кубке России. В последних шести матчах в РПЛ с участием «Балтики» забивалось не менее трёх голов. Вероятнее всего, встреча с ростовчанами пройдёт в том же ключе. Мы рекомендуем ставку на тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.96.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Балтика» 19 мая 2024 года

В весенней части сезона «Ростов» и «Балтика» неплохо играют в нападении. Если у сине-жёлтых не осталось явной турнирной мотивации, то для калининградцев каждый матч судьбоносный, в каждом нужно играть на победу. Придётся местами рисковать. Учитывая, как часто подопечные Игнашевича стали показывать результативный футбол в РПЛ, рекомендуем ставку на тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.96.