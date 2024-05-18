«Челси» — «Борнмут». Палмер и Джексон выведут «синих» в еврокубки

Лондонцев не узнать. Они играют в удовольствие и добиваются нужного результата. Остался последний шаг.

19 мая состоится матч 38-го тура АПЛ «Челси» – «Борнмут». Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 1.46. Шансы «вишен» оценили в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Борнмут» 19 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Челси» – «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.00. Если забьют «синие», сыграет коэффициент 1.03. Гол «вишен» доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Борнмут» (19.05.2024)

19 мая пройдёт заключительный 38-й тур АПЛ. В одном из матчей на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» будет принимать «Борнмут». Начало игры – в 18:00 мск. «Синим» очень нужна победа.

На протяжении всего сезона на Маурисио Почеттино оказывалось огромное давление из-за ужасных результатов и нестабильности «аристократов». В конце сезона «Челси» заметно прибавил и теперь борется за попадание в еврокубки. Причём шансы у «синих» высокие.

После крупного поражения в лондонском дерби с «Арсеналом» со счётом 0:5 команда Почеттино не проигрывает пять встреч кряду. Она набрала 13 из 15 возможных очков. На этом отрезке «Челси» победил «Тоттенхэм» (2:0), «Вест Хэм» (5:0), «Ноттингем Форест» (3:2) и «Брайтон» (2:1), а вничью сыграл с «Астон Виллой» (2:2).

Коул Палмер превратился в лидера атак «аристократов». 22-летний полузащитник в этом сезоне забил 22 гола и сделал 10 результативных передач. Вместе с ним улучшилась игра у Николаса Джексона. Он стал автором 14 мячей и пяти голевых пасов. Приятно наблюдать за прогрессом этих футболистов.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, дающее право выступать в Лиге конференций. Клуб опережает «Ньюкасл» и «МЮ» на три очка. Достаточно сыграть хотя бы вничью, чтобы закрепиться на этой строчке. В случае поражения «синих» и победы в параллельной игре «сорок» место в еврокубках будет потеряно. У «Ньюкасла» лучше разница мячей.

Однако у «аристократов» ещё есть шанс подняться выше и сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы. Для этого нужно побеждать «Борнмут» и рассчитывать на поражение «Тоттенхэма» в параллельном матче с «Шеффилд Юнайтед». Благодаря лучшей разнице «Челси» сможет занять место «шпор» в таком случае.

На «Стэмфорд Бридж» подопечные Почеттино выиграли 9 из 11 последних встреч. В четырёх очных матчах «синие» не проигрывают «вишням». Поэтому у них есть все шансы набрать нужные три очка.

«Борнмут» не из робкого десятка. Команда завершает сезон в середине турнирной таблицы АПЛ. Мало кто мог предполагать такой неплохой результат. Начало было тяжёлым, но постепенно Андони Ираола исправил ситуацию и даже был номинирован на звание лучшего тренера в этом сезоне чемпионате Англии.

«Вишни» находятся на расстоянии 22 очков от зоны вылета. Если бы команда не проиграла последние две встречи «Арсеналу» (0:3) и «Брентфорду» (1:2), то могла бы гарантировать себе место в топ-10. Но шансы сделать это ещё есть. У «Борнмута» одинаковое количество очков с «Брайтоном», занимающим 10-е место.

Подопечные Ираолы вряд ли так сильно мечтают завершить сезон в десятке лучших. Вероятнее всего, у футболистов хорошее настроение и все мысли об отпуске, следующем розыгрыше АПЛ. А вот для «Челси» крайне важно выигрывать. Коул Палмер и Николас Джексон справятся с давлением, как и Почеттино. Предлагаем ставку на победу «синих» и тотал больше 3.5 мяча за 2.10.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Борнмут» 19 мая 2024 года

Взлёт «аристократов» нельзя оставлять без внимания. Даже не верится, что в начале сезона команда Почеттино играла настолько вяло и безвольно. В отличной форме Палмер и Джексон. На протяжении всего сезона в «синих» бросали камни. Давление за результат на них никак не повлияет. Они научились с этим справляться. «Вишням» не так важен последний матч. Два последних поражения свидетельствуют об этом.

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 3.5 мяча за 2.10.