«Ман Сити» — «Вест Хэм». Так предсказуемо!

Хосеп Гвардиола превзойдёт великого сэра Алекса Фергюсона. До «горожан» ещё никто не выигрывал АПЛ четыре раза подряд.

19 мая состоится матч 38-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.11. Успех «молотобойцев» оценён в 21.0. Ставки на ничью принимаются за 13.0.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 19 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет 1.01. Ставки на гол гостей принимают за 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» (19.05.2024)

Пришло время для заключительных игр чемпионата Англии. 19 мая состоится множество матчей 38-го тура. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Этихад» сыграют «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Для того чтобы в шестой раз за последние семь лет выиграть чемпионат Англии, «Манчестер Сити» осталось обыграть «Вест Хэм». Настрой на встречу у «горожан» не меньше, чем на финал Лиги чемпионов. Они будут играть строго на победу.

С подопечными Хосепа Гвардиолы просто невозможно конкурировать. «Арсенал» сделал, как кажется, всё возможное для того, чтобы по итогам сезона выиграть АПЛ. «Горожане» обесценивают титанический труд Микеля Артеты. Они не знают поражений уже 22 встречи кряду в первенстве.

Гвардиола вырастил команду победителей. Неотъемлемой её частью стал Эрлинг Холанд. В 30 матчах в АПЛ он забил 27 мячей и отдал пять результативных передач. В матче последнего тура первенства норвежец помог команде победить «Тоттенхэм» (2:0). Он оформил дубль.

Результативность «Манчестер Сити» устрашает. В 37 матчах в чемпионате Англии он забил целых 93 мяча — больше всех. Тем не менее в предстоящей встрече ожидать изобилия голов не стоит. «Вест Хэм» — не самый удобный соперник для подопечных Хосепа Гвардиолы.

«Горожане» выиграли шесть из восьми последних очных встреч в чемпионате Англии, но за этот период времени они ни разу не забили больше трёх мячей. «Молотобойцы» часто пропускают, но только не в играх с «Манчестер Сити». Они куда более осторожны и сосредоточены на защите, чем в матчах с другими командами.

Для «молотобойцев» грядущая встреча не имеет такого большого значения, как для «горожан». Они уже никуда не денутся с девятого места. Другое дело, что матч принципиально важен для Дэвида Мойеса. Он станет для шотландца последним в качестве главного тренера «Вест Хэма».

Мойес может завершить работу в лондонском клубе на хорошей ноте. Единственное — правильно настроить подопечных на встречу специалисту будет непросто. По ходу сезона различного рода мотивация абсолютно никак не помогала «молотобойцам».

«Вест Хэм» не преуспел ни в Кубке лиги, ни в Кубке Англии, ни в Лиге Европы. Он выиграл только 22 из 52 матчей во всех официальных турнирах и 12 раз сыграл вничью. Бо́льшую часть очков лондонцы набрали во встречах с аутсайдерами.

Заключить пари на победу «Манчестер Сити» в предстоящей встрече и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Судьба золотых медалей АПЛ предрешена. «Горожане» в наиболее важных матчах привыкли показывать свой лучший футбол.

Гвардиола невероятен. Он в шаге от того, что не удавалось даже великому сэру Алексу Фергюсону. Ещё ни один клуб не выигрывал чемпионат Англии четыре раза подряд. «Горожане» станут первыми! Болельщики «Арсенала» пытаются разными способами оказывать на них давление. Однако это бесполезный труд.

Прогноз и ставки на матч 38-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 19 мая 2024 года

«Манчестер Сити» не остановить. У него сумасшедший настрой, выдающаяся стабильность и несравнимое качество игры. Единственное, что может попробовать сделать «Вест Хэм» — это избежать разгрома. В последних восьми очных встречах в АПЛ Мойесу это удалось. С высокой долей вероятности в этот раз он вновь бросит бо́льшую часть сил на оборону.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.03.