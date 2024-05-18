«Ахмат» — «Зенит». Адиев сплотил команду. Семаку не выиграть РПЛ

Тренер грозненцев нашёл формулу успеха, Сергей Семак её утратил. Шансы петербуржцев на победу в первенстве тают на глазах.

19 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.52. Успех грозненцев оценён в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 19 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.80. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (19.05.2024)

Чемпионат России близится к завершению. 19 мая состоятся три встречи 29-го тура РПЛ. В самой поздней из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном местный «Ахмат» примет «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

В последних пяти встречах в чемпионате России «Ахмат» победил ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0), «Пари НН» (5:1), «Краснодар» (1:0) и «Крылья Советов» (2:0). Он поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице первенства. Прямой вылет в Первую лигу команде больше не грозит.

Отрыв от располагающихся в зоне стыковых матчей команд составляет шесть очков. На этом Магомед Адиев вряд ли остановится. Насколько здорово тренер воодушевил и сплотил грозненцев? Хватит ли этого заряда для того, чтобы выиграть предстоящий матч?

Адиев объяснил подъём подопечных тем, что они стали командой. Он подчеркнул, что можно быть великим тактиком, но если нет сплочённости, то идеи воплотить не получится. Российскому специалисту приятно, что футболисты слушают задачи тренерского штаба и стараются их выполнить.

«Ахмат» сильно изменился. Прогресс колоссальный. У «зелёных» появились уверенность в нападении и отменное качество в защите. Дома они могут доставить очень большие проблемы «Зениту». Сине-бело-голубые выиграли только 1 из 10 последних очных встреч в Грозном.

В последних четырёх турах в РПЛ петербуржцы сыграли вничью с «Факелом» (1:1), а уступили «Рубину» (0:2), «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:1). Они спустились на вторую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от бело-голубых составляет пять очков, но у «Зенита» есть игра в запасе.

Сергей Семак ещё может привести «Зенит» к чемпионству. Однако всё зависит от того, как воспримет его слова и решения команда. На последнем отрезке сезона она растеряла абсолютно всю привлекательность. Петербуржцы стали демонстрировать посредственный безыдейный футбол.

Это как раз то, о чём говорил Адиев. У сине-бело-голубых огромная глубина состава, есть ряд техничных игроков, да и с менталитетом всё в порядке. Но, несмотря на мотивацию в виде чемпионской гонки, они постоянно теряют очки. Петербуржцы перестали быть командой.

Возможно, сплотит подопечных Сергея Семака выход в Суперфинал Кубка России. Не без везения они обыграли на предыдущей стадии ЦСКА. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которой не реализовал свою попытку Антон Заболотный. Нападающий армейцев пробил совсем неудачно.

Заключить пари на то, что «Ахмат» не проиграет «Зениту», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65. Домашние стены — очень мощное подспорье. Магомед Адиев воспользуется им с максимальной эффективностью. Тренер умеет заряжать не только футболистов, но и трибуны.

Складывается впечатление, что петербуржцы уже ментально потерпели поражение в чемпионской гонке. Они стали допускать много ошибок, появилась суетливость, и, как итог, значительно ухудшилась реализация моментов. В последних шести матчах сине-бело-голубые забили только два мяча.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 19 мая 2024 года

На последнем отрезке сезона «Ахмат» по игре во всём выглядит привлекательнее «Зенита». Дома он регулярно навязывает борьбу петербуржцам и практически всегда цепляется за очки. Учитывая текущий тонус клубов, можно даже проверить победу грозненцев. Они сплотились и стали настоящей командой. Петербуржцы, наоборот, утратили синхронизацию. Но мы не станем рисковать и предложим ставку на то, что «зелёные» не проиграют.

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 2.65.