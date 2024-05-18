«Барселона» — «Райо Вальекано». Хави теряет смысл

19 мая состоится матч 37-го тура Примеры «Барселона» – «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.28. Шансы «пчёл» оценили в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Райо Вальекано» 19 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Барселона» – «Райо Вальекано» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют сине-гранатовые, сыграет коэффициент 1.03. Гол «пчёл» доступен с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Райо Вальекано» (19.05.2024)

19 мая в матче 37-го тура Примеры «Барселона» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» будет принимать «Райо Вальекано». Начало игры – в 20:00 мск. Борьба сине-гранатовых с «Жироной» за серебро первенства продолжается.

В последнем матче подопечные Хави одержали вторую победу подряд с одинаковым счётом 2:0. Они обыграли «Альмерию», а до этого – «Реал Сосьедад». Это помогло «Барселоне» закрепиться на второй строчке турнирной таблицы.

Если сине-гранатовые выиграют встречу 37-го тура, то гаратируют себе серебряные медали чемпионата Испании. Пока они опережают «Жирону» на шесть очков. Конечно, неожиданно видеть, как «Барселона» ведёт борьбу не за чемпионство, а лишь за второе место. Но виной тому неубедительный сезон.

Хави пытался, но получилось не очень. Сначала он объявил, что уйдёт из команды по итогам сезона, но, как только она начала играть по-другому и приносить результат, решил остаться. Теперь его вовсе могут уволить. Судя по слухам, Жоан Лапорта недоволен поведением тренера. Инсайдер и журналист Жерар Ромеро подтвердил эту информацию.

«Райо Вальекано» выиграл последний матч у «Гранады» со счётом 2:1. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на шесть очков. Хватит и ничьей, чтобы полностью обезопасить себя от проблем. Хотя, даже если клубы сравняются по очкам, разница мячей лучше у «пчёл».

Мадридцы очень слабо выступают в гостевых матчах. Безвыигрышная серия «Райо Валеькано» в Примере на выезде насчитывает восемь встреч. Только три мяча забили «пчёлы» на этом отрезке. С такими показателями будет сложно хоть что-то противопоставить каталонскому клубу.

Хотя сине-гранатовым неудобно играть с «Райо Вальекано». Как ни странно, «пчёлы» не проигрывают «Барселоне» последние пять очных матчей, одержав в них три победы. Учитывая проблемы Хави и президента, слухи, а также возможную недооценку соперника, предлагаем ставку на победу мадридцев с форой (+1.5) за 2.08.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано» 19 мая 2024 года

Сине-гранатовые мотивированы лишь желанием финишировать на втором месте. Чтобы решить эту задачу, у них будет в запасе ещё одна встреча. «Райо Вальекано» является очень неудобным соперником для каталонцев. Они не могут его обыграть на протяжении пяти очных матчей. Плюс в клубе началась шумиха по поводу возможного увольнения Хави по итогам сезона. Поэтому мы предполагаем, что если «Барселона» и выиграет, то вряд ли с разницей больше одного мяча.

Ставка: победа «Райо Вальекано» с форой (+1.5) за 2.08.