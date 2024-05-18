«Бетис» — «Реал Сосьедад». Захарян держится молодцом

19 мая состоится матч 37-го тура Примеры «Бетис» — «Реал Сосьедад». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу зелёно-белых можно с коэффициентом 2.80. Шансы бело-голубых оцениваются в 2.75. На ничью дают коэффициент 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч 37-го тура Примеры «Бетис» — «Реал Сосьедад» 19 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Бетис» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал Сосьедад» (19.05.2024)

Приближается к финишной прямой чемпионат Испании. Игра 37-го тура Примеры «Бетис» — «Реал Сосьедад» начнётся 19 мая на стадионе «Бенито Вильямарин». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

«Бетис» находится всего в двух матчах от решения задачи, которая заключается в получении путёвки в еврокубки на следующий сезон. После 36 туров зелёно-белые находятся на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 56 очков. Достаточно одержать всего одну победу, чтобы гарантировать участие в Лиге конференций.

У «Бетиса» есть шанс пробиться в Лигу Европы, вытеснив с шестой строчки как раз «Реал Сосьедад», у которого на одно очко больше. Именно поэтому так важен результат предстоящего матча с бело-голубыми для подопечных Мануэля Пеллегрини.

В целом сезон «Бетис» проводит достойно. У команды довольно средний по меркам Примеры состав, в котором главные роли у ветеранов. Ритм зелёно-белым задают 32-летние Виллиан Жозе и Иско. Их физическая готовность в ходе сезона не вызывает серьёзных нареканий.

Виллиан Жозе забил в этом сезоне Примеры 10 мячей и сделал пять результативных передач, а Иско набрал 13 очков по системе «гол+пас» и 19 раз за сезон был признан лучшим игроком матча. Кроме того, испанец был удостоен звания лучшего футболиста апреля в Ла Лиге.

«Реал Сосьедад» в минувшем туре одержал важнейшую победу в матче с «Валенсией» (1:0). Бело-голубые, в стартовом составе которых вышел Арсен Захарян, открыли счёт уже на третьей минуте благодаря точному удару Андре Силвы, а голевую передачу сделал Такефуса Кубо. Затем команда Иманола Альгуасиля стала играть осторожнее, с оглядкой на оборону.

Таким образом, после 36 туров первенства бело-голубые находятся на шестом месте в турнирной таблице, набрав 57 очков. Главная задача для «Реала Сосьедад» заключается в сохранении своей позиции.

Иманол Альгуасиль наверняка сделает акцент на защите, которая стала основным фактором успеха бело-голубых. Они пропустили всего 37 мячей в Примере, что можно считать хорошим результатом. Для сравнения, столько же у «Атлетика», система обороны и прессинга которого являются заслугой опытного Эрнесто Вальверде.

«Бетису» в стратегическом плане важно выиграть у прямого конкурента, чтобы обойти его в турнирной таблице. В свою очередь, бело-голубых, в принципе, устроит и ничья. Они умеют плотно обороняться, и это важно. Учитывая надёжную защиту подопечных Альгуасиля, предложим ставку на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, с коэффициентом 1.88.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Бетис» — «Реал Сосьедад» 19 мая 2024 года

«Бетис» дома играет с прямым конкурентом за попадание в Лигу Европы. Зелёно-белым важно победить, чтобы обойти конкурента в турнирной таблице, но сделать это будет крайне сложно, поскольку «Реал Сосьедад» отлично играет в обороне и опасно контратакует. Мы предполагаем, что бело-голубые не проиграют матч, в котором будет забито не более трёх мячей.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.