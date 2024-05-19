Прогнозы на матчи дня ЧМ-2024. Казахстан ничем не удивил, канадцы слабее швейцарцев?

Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Чехии приближается к заключительным матчам. Совсем скоро станут известны все участники плей-офф, а также сборные, которые покинут элитный дивизион. Представляем вашему вниманию прогнозы на главные матчи дня ЧМ-2024.

Прогноз на матч США — Казахстан

Американцы провели пять матчей на чемпионате мира, по итогам которых занимают четвёртое место с 10 очками. Ниже располагается Латвия с семью очками. Поэтому место в плей-офф «ледяные янки» пока не гарантировали. Благо из оставшихся соперников будут казахстанцы и как раз латвийцы. Напомним, начинала турнир сборная США с поражения в матче со Швецией (2:5), но затем победила Германию (6:1), а следом уступила Словакии (4:5 ОТ). Две последние встречи американцы выиграли — у Франции (5:0) и Польши (4:1).

Казахстан уже попрощался с мечтой сыграть в плей-офф. После пяти игр команда набрала всего три очка благодаря победе в матче с Францией (3:1) ещё в начале группового этапа ЧМ-2024. Последние четыре встречи подопечные Мамбеталиева проиграли — Словакии (2:6), Латвии (0:2), Швеции (1:3) и Германии (2:8). Хорошо бы и вовсе не упасть на последнюю строчку. Казахстанцы опережают поляков всего на два очка, и им ещё предстоит сыграть друг с другом.

Преимущество «ледяных янки» велико перед сборной Казахстана. В отличной форме Брэди Ткачук и Шейн Пинто. Мы не рассчитываем на сюрприз от подопечных Мамбеталиева. Вероятнее всего, американцы выиграют с большим преимуществом. Думается, им даже по силам забросить шесть шайб, если даже немцы смогли забить восемь голов. Ставки на индивидуальный тотал США больше 5.5 шайбы принимают с коэффициентом 2.05.

Прогноз на матч Словакия — Латвия

Словаки начали чемпионат мира с неудачи, проиграв немцам со счётом 4:6. Однако после этого подопечные Крэйга Рэмзи одержали четыре победы кряду. Они выиграли у Казахстана (6:2), Польши (4:0), США (5:4 ОТ) и Франции (4:2). Но этого недостаточно, чтобы гарантировать попадание в плей-офф. «Рыцари Татры» находятся на третьей строчке, набрав 11 очков. У Латвии на четыре очка меньше.

Поэтому латвийцы станут принципиальным соперником для словаков в очной встрече. Победив их, они смогут гарантировать выход в плей-офф досрочно. Вот только бордово-белые не так просты. Они начали ЧМ-2024 весьма бодро, одержав победы в матчах с Польшей (5:4 ОТ), Францией (3:2 ОТ) и Казахстаном (2:0). Но более серьёзные соперники поставили на место сборную Латвии. Как итог, она уступила сначала Германии со счётом 1:8, а затем Швеции — 2:7.

Очень важная встреча для обеих сборных, но по силам, качеству и даже составу Словакия выглядит предпочтительнее. Она должна одержать победу с преимуществом минимум в два гола. Наша ставка будет на победу подопечных Крэйга Рэмзи с форой (-1.5) за 1.80.

Прогноз на матч Швейцария — Канада

Швейцарцы находятся на пике формы. При такой уверенности они запросто могут обыграть Канаду. «Крестоносцы» выиграли все пять матчей на ЧМ-2024, набрав 14 очков. Они отстают от чехов на очко, но у «народной команды» сыграно на один матч больше. Сборная Швейцарии уже победила Норвегию (5:2), Австрию (6:5), Чехию (2:1 Б), Великобританию (3:0) и Данию (8:0). Роман Йози возглавляет гонку лучших бомбардиров чемпионата мира, набрав 10 (3+7) очков. Не отстаёт Нико Хишир — девять очков по системе «гол+пас».

Канадцы всегда будут считаться главными фаворитами турнира, пока отсутствует Россия. Они также выиграли все пять матчей и имеют равное количество очков со швейцарцами. Осталось только определить лучшего в очной встрече. Хотя по ходу группового этапа к «кленовым листьям» есть вопросы. Они выиграли неубедительно у Великобритании (4:2) и Австрии (7:6 ОТ). Но проявили мастерство в играх с более сильными командами — Данией (5:1), Норвегией (4:1) и Финляндией (5:3).

Команды досрочно вышли в плей-офф. Осталось только определить сильнейшего в очном матче. Нас ожидает очень интересная встреча двух непобеждённых на ЧМ-2024 соперников. Однако нельзя не учесть мотивацию любой сборной обыграть канадцев. В этом маленькое ментальное преимущество будет на стороне «крестоносцев». Наш прогноз на итоговую победу Швейцарии с коэффициентом 2.55.

Прогнозы на матчи дня ЧМ-2024

Ставка 1: индивидуальный тотал США в матче с Казахстаном больше 5.5 шайбы за 2.05.

Ставка 2: победа Словакии в игре с Латвией с форой (-1.5) за 1.80.

Ставка 3: победа Швейцарии в матче с Канадой с учётом ОТ и буллитов за 2.55.