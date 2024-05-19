Экспресс с коэффициентом 7.17: «Ливерпуль» красиво проводит Юргена Клоппа

19 мая пройдут матчи заключительного тура в АПЛ, а также игры других европейских чемпионатов. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.17 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

«Ливерпуль» имеет хорошую форму, что видно из последних игр с «Вест Хэмом» (2:2), «Астон Виллой» (3:3), «Тоттенхэмом» (4:2) и «Фулхэмом» (3:1). Несмотря на недавнее поражение в матче с «Эвертоном» со счётом 0:2, команда показывает стабильную атакующую игру, что может создать ряд проблем для защиты соперника.

«Вулверхэмптон», напротив, испытывает некоторые трудности, проиграв «Кристал Пэлас» со счётом 1:3 и «Манчестер Сити» — 1:5. Однако важно отметить и победу в игре с «Лутон Таун» (2:1), которая показывает, что у команды есть потенциал для сюрпризов. История очных встреч также говорит в пользу «Ливерпуля», который выиграл три из последних пяти матчей с «Вулверхэмптоном».

Учитывая текущую форму команд, результаты и мотивацию «Ливерпуля» проводить Юргена Клоппа победой, можно предположить, что хозяева будут контролировать игру и создавать больше голевых моментов, чем соперник. Ожидается, что они будут доминировать во владении мячом и эффективно использовать свои шансы.

Исходя из всего вышеизложенного, прогнозируется победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) за 1.95, так как он будет стремиться завершить сезон на позитивной ноте перед своими болельщиками в том числе. «Вулверхэмптон» же, хотя и покажет упорную борьбу, скорее всего, не сможет противостоять давлению со стороны одной из сильнейших команд АПЛ.

Прогноз на матч «Интер» — «Лацио»

«Интер» показывает превосходные результаты в последних матчах. Он крупно выиграл у «Фрозиноне» со счётом 5:0, что свидетельствует о высоком уровне атакующих способностей. Тем не менее поражение в матче с «Сассуоло» (0:1) говорит о том, что «змеи» уже утратили мотивацию на остаток сезона, став досрочно чемпионами.

В свою очередь, «Лацио» также находится в хорошей форме, одержав победу в последнем матче с «Эмполи» со счётом 2:0. При этом ничья с «Монцей» (2:2) и скромная победа в игре с «Вероной» (1:0) показывают, что римская команда способна на борьбу в сложных ситуациях. История очных встреч говорит в пользу «Интера»: из последних пяти игр четыре завершились победой миланцев, что демонстрирует психологическое преимущество перед «Лацио». Особое внимание стоит уделить последней встрече, в которой римляне уступили со счётом 0:3.

Исходя из всего вышеизложенного, прогноз на матч следующий: «Интер», используя преимущество домашнего стадиона и находясь в хорошей форме, имеет все шансы одержать победу. Однако «Лацио» не является лёгким соперником и может существенно усложнить задачу. Поэтому предлагаем ставку на «обе забьют» за 1.75.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Мадрид

«Вильярреал» в последних пяти матчах продемонстрировал стабильность, одержав четыре победы и проиграв лишь однажды. Домашняя арена — это крепость, на которой «жёлтая субмарина» чувствует себя уверенно, а последняя победа в матче с «Жироной» укрепила её статистику в гостевых играх. Однако стоит отметить, что встречи с командами из верхней части таблицы были неоднозначными, это может сыграть роль в предстоящей встрече.

«Реал», с другой стороны, находится в фантастической форме, выиграв четыре последних матча во всех турнирах с общим счётом 14:1. Мощь атаки «сливочных» и уверенность в игре, безусловно, делают их фаворитами в этой встрече. В последнем матче с «Алавесом» мадридцы продемонстрировали свою мощь, забив пять безответных мячей. А ведь они уже обеспечили себе чемпионство в нынешнем сезоне!

История очных встреч между командами показывает, что чаще выигрывает «Реал», однако не стоит забывать о сенсационной победе «Вильярреала» в прошлом сезоне. Исходя из текущей формы команд и результатов, мы предполагаем, что всё же «сливочные» смогут одержать победу. Хотя «Вильярреал» будет плотно защищаться на своём поле, его оборона может не выдержать давления со стороны мадридской команды.

Ожидаем, что матч будет напряжённым, с обилием моментов у обоих ворот, но в конечном итоге опыт и класс «Реала» должны принести ему победу. Это будет матч, в котором каждая мелочь будет иметь значение, и, возможно, решающим фактором станет мастерство отдельных игроков. Предлагаем ставку на победу «сливочных» за 2.10.

Экспресс на 19 мая

Ставка 1: победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) в матче с «Вильярреалом» за 1.95.

Ставка 2: обе забьют в матче «Интер» — «Лацио» за 1.75.

Ставка 3: победа «Реала» в матче с «Вильярреалом» за 2.10.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.75 Х 2.10 = 7.17.