«Арсенал» — «Акрон». Труды Сторожука пошли насмарку

20 мая состоится матч 33-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Акрон». Начало игры — в 17:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туляков можно с коэффициентом 2.20. Успех тольяттинцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Арсенал» — «Акрон» 20 мая 2024 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Арсенал» — «Акрон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Акрон» (20.05.2024)

Близится к завершению сезон Первой лиги. Идёт активная борьба за выход в РПЛ. 20 мая состоятся семь матчей 33-го тура второго по значимости дивизиона России. В одном из них на стадионе «Арсенал» в Туле местный «Арсенал» примет «Акрон». Стартовый свисток прозвучит в 17:45 мск.

«Арсенал» набрал классный ход и зарекомендовал себя как одного из главных претендентов на выход в РПЛ. Он занимает пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги. У туляков столько же очков, сколько у занимающей четвёртое место «Родины», но есть матч в запасе.

Александр Сторожук проделал большой объём работы. Он изменил менталитет клуба. У «Арсенала» появился характер. Он проиграл только 4 из 32 матчей в Первой лиге — меньше всех. Будь чуть меньше ничьих — было бы вообще замечательно.

Впрочем, какая разница, сколько матчей ты выиграл и на каком месте находишься, если дорога в РПЛ закрыта? Недавно стало известно, что красно-жёлтые не прошли лицензирование и не смогут сыграть в стыках. Вместо них это право получит «Родина».

Все старания Сторожука насмарку. Экс-тренер «Краснодара» отметил, что новость совсем не играет в положительную сторону, в том числе с точки зрения мотивации. Он отметил, что очень обидно после колоссального объёма проделанной работы узнать об отказе в лицензировании. Перенести такой болезненный удар непросто всем, кто имеет отношение к команде, в частности болельщикам.

«Акрон» лицензирование получил. Ему на руку то, что «Арсенал» выбыл из борьбы за выход в РПЛ. Даже если клуб из Тольятти проиграет два оставшихся матча, он гарантированно получит возможность сыграть в стыках. Отрыв от располагающегося на шестом месте «Енисея» составляет восемь очков.

Впрочем, есть у «Акрона» шанс и напрямую выйти в РПЛ. Отставание от занимающих вторую строчку «Химок» составляет четыре очка, а от махачкалинского «Динамо» — пять. Во встрече предпоследнего тура Первой лиги тольяттинцы победили бело-голубых со счётом 3:1, но сразу после этого уступили «Шиннику» (0:1).

С тех пор, как Заурбек Тедеев возглавил команду, она стала менее стабильна. Результаты при бывшем старшем тренере «Ростова» у «Акрона» не стали сильно хуже, да и качество демонстрируемого футбола осталось примерно на том же уровне. Просто он стал более импульсивен.

Если всё изначально идёт по плану Тедеева — тольяттинцы уверенно выигрывают. Если нет — возникают непреодолимые трудности и следует потеря очков. Из-за этого на последнем отрезке сезона «Акрон» потерял немало очков во встречах с аутсайдерами. На матчи с сильными соперниками у Заурбека настраивать команду получается лучше.

Поставить на то, что «Акрон» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. Много голов ждать определённо не стоит. Встретятся одни из самых редко пропускающих команд. На двоих в 32 матчах в Первой лиге они пропустили только 48 мячей.

Не исключено, что туляки проявят характер и порадуют своих поклонников качественными выступлениями в оставшихся до конца сезона матчах, несмотря на отказ в лицензии. Однако для команды из Тольятти встреча имеет значительно большее значение, чем для «Арсенала». Он ещё поборется за выход в РПЛ напрямую.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Арсенал» — «Акрон» 20 мая 2024 года

Несмотря на то что встреча состоится в Туле, «Акрон» — фаворит. У него куда больше стимула, чем у лишившегося возможности выйти в РПЛ «Арсенала». Скорее всего, будет либо нерезультативная ничья, либо победа тольяттинцев с минимальным перевесом. Пропускают редко оба клуба, много голов не ждём.

Ставка: «Акрон» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.