«Кубань» — «Химки». Талалаев выведет красно-чёрных в РПЛ

20 мая состоится матч 33-го тура Первой лиги «Кубань» — «Химки». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-чёрных можно с коэффициентом 1.45. Шансы жёлто-зелёных оцениваются в 7.60. На ничью дают коэффициент 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура Первой лиги «Кубань» — «Химки» 20 мая 2024 года

Аналитики считают, что игра «Кубань» — «Химки» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.93. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.13.

Анализ и прогноз на матч «Кубань» — «Химки» (20.05.2024)

В Первой лиге пришла пора решающих матчей. Игра 33-го тура «Кубань» — «Химки» запланирована на 20 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Кубань». Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск.

«Канарейки» провалили весенний отрезок сезона. Безвыигрышная серия команды растянулась на 12 матчей. За это время жёлто-зелёные потерпели девять поражений. Такой коллапс предсказуемо привёл к последнему месту в турнирной таблице и досрочному вылету из Первой лиги.

Среди причин провала следует отметить пробелы в подготовке, поскольку в плане физических кондиций футболисты «Кубани» выглядели слабо. Не стоит недооценивать не слишком качественную селекцию. Клубу не удалось привлечь игроков, которые взяли бы на себя функцию лидеров и примером вдохновили команду на повышенную самоотдачу.

Руководство клуба уже провело «разбор полётов», и первым на выход отправился генеральный директор Любомир Кантонистов. Главный тренер Роберт Евдокимов, судя по всему, остаётся на своём посту. На пресс-конференции он рассказал, что паники нет и уже поставлена амбициозная задача за год вернуться в Первую лигу.

В свою очередь, «Химки» сосредоточены на решении задачи совершенно иного масштаба. После 32 туров клуб находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 60 очков. Он является фаворитом в борьбе за выход в РПЛ. От «Акрона», который расположился на третьей строчке, подопечных Андрея Талалаева отделяет четыре очка. Отставание от махачкалинского «Динамо» — одно очко. Но у подопечных Талалаева есть игра в запасе.

У красно-чёрных есть хорошие шансы набрать три очка, поскольку они отлично играют в атаке, забив в этом сезоне 53 мяча. В этот результат большой вклад внёс лучший бомбардир команды Александр Руденко. На счету 25-летнего форварда 11 голов.

Неожиданно «Химки» оказались в эпицентре финансового скандала, из-за чего на них наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Это крайне неприятное известие, поскольку вероятный выход в РПЛ требует усиления состава. Остаётся надеяться, что руководство клуба в кратчайшие сроки решит возникшую проблему.

Красно-чёрные в отличной форме и легко создают опасные моменты. Найти слабое место в оборонительных построениях Евдокимова — это не слишком сложное для них дело. Учитывая ситуацию в турнирной таблице, подопечные Талаева могут победить и досрочно решить вопрос с выходом в РПЛ. Предполагаем, что «Химки» выиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча за 2.30.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Кубань» — «Химки» 20 мая 2024 года

«Кубань» в последней домашней встрече сезона постарается порадовать болельщиков если не высоким уровнем игры, так самоотдачей. В свою очередь, «Химки» в отличной форме и победили в пяти из шести последних матчей. Учитывая высокую результативность красно-чёрных и слабую защиту жёлто-зелёных, также предполагаем, что в игре будет забито минимум три мяча.

Ставка: победа «Химок» и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.