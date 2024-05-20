Финляндии нужна путёвка в плей-офф, Казахстану — право остаться в высшем дивизионе

«Львы» рискуют не выйти из группы, если не прибавят. У команды Мамбеталиева сверхважный матч со сборной Польши.

Групповой этап чемпионата мира по хоккею подходит к завершению. Командам осталось провести по два, а некоторым по одному матчу. Определились далеко не все участники плей-офф. Также неизвестны сборные, которые покинут элитный дивизион. Представляем вашему вниманию прогнозы на главные матчи дня ЧМ-2024.

Прогноз на матч Швеция — Франция

Шведы гарантировали себе место в плей-офф, но могут выиграть группу. Они занимают первое место, опережая ближайшего преследователя на два очка. «Тре Крунур» выиграла все пять матчей в основное время, благодаря чему набрала максимальное количество очков — 15. Сборная Швеции по очереди выиграла у США (5:2), Польши (5:1), Германии (6:1), Казахстана (3:1) и Латвии (7:2).

Французы уже точно не попадают в плей-офф, но в принципе обезопасили себя от вылета из элитного дивизиона. Даже в том случае, если поляки наберут одинаковое количество очков с «синими», в очных встречах преимущество за «мушкетёрами». Напомним, единственную победу во время группового этапа сборная Франции одержала как раз в игре с Польшей (4:2).

Шведы — фавориты этого матча. Несмотря на досрочный отбор в плей-офф, нельзя терять тонус. Нужно его поддерживать в оставшихся двух встречах группового этапа, чтобы к ответственному этапу быть на пике. Итоговый прогноз — победа «Тре Крунур» с форой (-3.5) за 1.72.

Прогноз на матч Казахстан — Польша

Главная интрига дня — кто после этой встречи покинет элитный дивизион? Разница между командами всего два очка. Казахстанцы выиграли только матч у Франции ещё в 1-м туре группового этапа. Затем последовали пять поражений кряду. Особенно болезненными получились две последние игры. Сборная Казахстана крупно проиграла сначала Германии (1:8), а затем США (1:10). Остаётся надеяться, что настрой на поляков будет совершенно иным.

«Орлы» хоть и проиграли все шесть матчей, но не допускали настолько унизительных поражений. Американцам они уступили со счётом 1:4, а немцам — 2:4. Единственное очко сборная Польши набрала ещё в первой встрече группового этапа с Латвией (4:5 ОТ).

Не верится, что поляки смогут обыграть подопечных Мамбеталиева, в составе которых присутствует так много хоккеистов из КХЛ. У «орлов» нет такого уровня игроков, но каким-то образом в последней очной встрече они выиграли у казахстанцев в 2020 году. Это повод вспомнить то обидное поражение и на этот раз такого не допустить. Предлагаем ставку на победу Казахстана и тотал больше 4.5 шайбы за 2.05.

Прогноз на матч Финляндия — Дания

Финны ещё не гарантировали себе место в плей-офф. Они занимают пятое место, имея столько же очков, сколько у Австрии, — семь. Однако у «львов» есть игра в запасе, в которой обязательно нужно побеждать. Один из главных фаворитов ЧМ-2024 проводит групповой этап очень слабо. Подопечные Юкки Ялонена выиграли только у Великобритании (8:0) и Норвегии (4:1). В матче с австрийцами они уступили — 2:3, а затем проиграли канадцам — 3:5. Нужно обязательно побеждать датчан и швейцарцев, иначе выход в плей-офф будет под угрозой.

Но у сборной Дании тоже большая мотивация выйти из группы. Отставание от Австрии и Финляндии составляет всего одно очко. Но игра со «львами» станет последней на групповом этапе для них. «Датским львам» повезло сыграть с австрийцами ещё в первой встрече ЧМ-2024, пока они не набрали такой потрясающий ход. Поэтому Дания разгромила соперника со счётом 5:1. Вторую победу она одержала в игре с Великобританией (5:4).

На прошлом чемпионате мира финны крупно выиграли у датчан со счётом 7:1. Им нужно повторить этот результат, если желание попасть в плей-офф есть. Задача не просто пробить себе путь в следующий этап, но и выйти пик, чтобы выступить достойно. Поэтому наш прогноз будет на победу сборной Финляндии с форой (-2.5) за 1.77.

Прогнозы на главные матчи дня ЧМ-2024

Ставка 1: победа Швеции с форой (-2.5) в игре с Францией за 1.72.

Ставка 2: победа Казахстана в матче с Польшей и тотал больше 4.5 шайбы за 2.05.

Ставка 3: победа Финляндии с форой (-2.5) в игре с Данией за 1.77.