«Ванкувер» — «Эдмонтон», седьмой матч. Задоров и Макдэвид заставят трибуны реветь

21 мая состоится седьмой матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Ванкувер» — «Эдмонтон». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.12. Успех «Кэнакс» оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Ванкувер» — «Эдмонтон» 21 мая 2024 года

Букмекеры считают, что седьмой матч плей-офф НХЛ «Ванкувер» — «Эдмонтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что обе команды забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз на седьмой матч серии «Ванкувер» — «Эдмонтон» (21.05.2024)

В Национальной хоккейной лиге совсем скоро стартует третий раунд плей-офф. 21 мая состоится матч 1/4 финала Кубка Стэнли. На стадионе «Роджерс-Арена» померяются силами «Ванкувер» и «Эдмонтон». Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

Серия «Ванкувера» и «Эдмонтона» затянулась до семи матчей не случайно. Команды близки по качеству игры, духу и результатам на дистанции. Они как Чип и Дэйл, только преследуют «Кэнакс» и «Ойлерз» не какую-то общую благую цель, а собственные интересы. Что, впрочем, логично. Это же плей-офф, а не мультсериал!

В составе «Ванкувера» одним из тех, кто задаёт ритм и делает результат, является Никита Задоров. У него заканчивается контракт с клубом. Условия новой сделки растут по экспоненте вместе с результативностью россиянина. В 12 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли он забросил четыре шайбы и отдал столько же голевых пасов.

Несколько голов защитник «касаток» забил практически с нулевого угла. Выглядит это просто невероятно. Как будто шайба заколдована и летит по самой невероятной траектории. На самом деле это просто филигранная точность и небольшая доля везения. Если Никита приближается к воротам, голкиперам соперников надо включать концентрацию и реакцию на все 100%.

Точный бросок Задоров может нанести из любой, даже самой неочевидной позиции, а справиться с ним будет очень сложно. Крис Ноблох это учёл. В шестом матче его подопечные не предоставили Никите шансов отличиться. Он закончил встречу с «-1» в графе полезности и 12 минутами штрафа.

Зато выдал шикарное выступление звёздный лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он оформил три результативные передачи. В 11 матчах в текущем розыгрыше плей-офф 27-летний канадский нападающий забросил две шайбы и отдал 19 голевых пасов.

Макдэвид, Леон Драйзайтль и Зак Хайман бьют рекорды. Последний возглавляет список лучших снайперов Кубка Стэнли, а немец уступает только легендарному Уэйну Гретцки по среднему количеству очков в матчах плей-офф НХЛ. Он набирает в среднем 1,67 очка за встречу.

Основная задача Ноблоха — сделать так, чтобы результативности лидеров «нефтяников» хватило для выхода в следующую стадию турнира. В шестом матче серии его подопечные установили рекорд плей-офф НХЛ ХХI века. В 11 встречах пять хоккеистов «Эдмонтона» набирали в среднем одно или больше очков за матч.

Показатель невероятен, но этого может оказаться недостаточно. Рик Токкет — опытный тренер. Его энергетика и замыслы заметно изменили «косаток». Они стали очень сплочённой и разносторонней командой, способной удивить нестандартными решениями и игрой.

Наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 5.5 шайбы за коэффициент 1.78. В результативности «нефтяников» точно можно не сомневаться. Как бы ни старались соперники, закрыть всех лидеров «Эдмонтона» просто невозможно. А если не успеешь хотя бы к одному, то и другие подхватят ритм.

В составе «косаток» выделить каких-то конкретных лидеров проблематично, но у них в принципе добротно укомплектован состав. Качество и запас свежести есть во всех линиях. Рик Токкет его эффективно использует в грядущем матче. Иначе и быть не может.

В 8 из 11 последних очных встреч сыграл верх по голам. От результата грядущего матча для команд зависит всё, но вряд ли тренеры сделают ставку в пользу прагматичного хоккея. Наоборот, в ход будут пущены все козыри. Посмотрим, у кого первого закончатся карты, у Рика Токкета или Криса Ноблоха.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Ванкувер» — «Эдмонтон» 21 мая 2024 года

«Ванкувер» и «Эдмонтон» продемонстрируют лучший хоккей. Так как их визитными карточками является высокая результативность, заброшенных шайб должно быть много. Подбор игроков у обоих клубов шикарный. Мастеров, забивающих много и регулярно, хоть отбавляй. Болельщики должны остаться довольными.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.78.