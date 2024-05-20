Соболенко остановит Свёнтек на «Ролан Гаррос». Арина готова взять реванш

Один ТБШ у белорусской спортсменки в этом сезоне уже есть. Второй — дело времени.

26 мая в Париже начнётся турнир «Ролан Гаррос». Открытый чемпионат Франции пройдёт на грунтовых кортах и соберёт лучших теннисисток мира. Кто же является наиболее вероятной победительницей турнира «Большого шлема»?

Ига Свёнтек на пике формы

Ига Свёнтек в великолепной форме и намерена выиграть очередной турнир «Большого шлема». Свой статус фаворита она без устали подтверждает в этом сезоне. 18 мая первая ракетка мира и трёхкратная победительница «Ролан Гаррос» выиграла четвёртый титул в 2024 году и третий в карьере трофей римского грунтового «тысячника».

Напомним, спортсменка из Польши обыграла в финале WTA-1000 в Риме вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:2, 6:3. Но для Иги это не предел. Например, в 2022 году она смогла взять восемь титулов.

Выиграть «Ролан Гаррос» первой ракетке мира вполне по силам. В этом году Свёнтек заметно прогрессирует на грунтовых кортах. Ей всегда было комфортно на турнире в Риме, который является важным этапом в подготовке к Открытому чемпионату Франции. Польская теннисистка не испытывает проблем со здоровьем, хорошо готова физически и активно работает над улучшением игры. Победу Иги Свёнтек на «Ролан Гаррос» оценивают коэффициентом 1.90.

Притормозившая Кори Гауфф

Складывается впечатление, что разговоры о так называемой «большой тройке» в женском теннисе — Ига Свёнтек, Арина Соболенко, Кори Гауфф — мешают американке в 2024 году раскрыть свой потенциал. Пока что она не может похвастаться запоминающимся сезоном на грунтовом покрытии. В Штутгарте она проиграла Марте Костюк в четвертьфинале, а в Мадриде — Мэдисон Кис в четвёртом круге.

В Риме Гауфф дошла до полуфинала, где уступила Иге Свёнтек. Американка сыграла неуверенно, часто ошибалась, что в итоге и привело к поражению со счётом 4:6, 3:6. Тем не менее некоторый прогресс найти можно, хотя вряд ли Кори сумеет кардинально изменить свою игру за несколько дней до старта турнира в Париже. Коэффициент на её победу составляет 9.00.

Елена Рыбакина хороша на грунте

Казалось бы, стиль теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной, основанный на мощной подаче и агрессивной атаке, не является естественным для грунтового покрытия, но в 2023 году она добилась успеха и выиграла титул в Риме. В 2024 казахстанка играет на этом покрытии так же хорошо, выиграв турнир в Штутгарте и дойдя до полуфинала в Мадриде.

Всё это говорит о том, что на «Ролан Гаррос» Елена может пройти далеко. Рыбакина в хорошей форме, но травмы часто настигают казахстанку в решающие моменты, и она не выдаёт на корте 100% от своего потенциала. Коэффициент на победу Рыбакиной на Открытом чемпионате Франции составляет 8.50.

Арина Соболенко готова к реваншу

В целом у Соболенко сезон пока идёт очень хорошо. Хотя после победы на турнире «Большого шлема» в Австралии, Арина несколько снизила уровень игры, что сказалось на результатах. Например, в Майами (США) она выбыла уже в третьем круге. В принципе, спад легко объясним психологической усталостью и опустошением после успеха в Мельбурне, ведь на АО-2024 Соболенко выложилась на 100%.

По словам Арины Соболенко, она рада, что у неё есть несколько дней после финального матча в Риме, чтобы подготовиться к «Ролан Гаррос». Она в отличной физической форме, а её первая подача стала сильнее и точнее, что показали последние игры.

В 2024 году переход на грунтовые корты прошёл для неё удачно: белорусская спортсменка дошла до финала на двух подряд «тысячниках» — в Испании и Италии, в которых уступила Иге Свёнтек. Вторая ракетка мира проиграла в Мадриде со счётом 5:7, 6:4, 6:7, а в Риме — 2:6, 3:6. Победа Соболенко на «Ролан Гаррос» оценивается коэффициентом 6.50.

Прогноз

Наверняка Соболенко сделает выводы после неудачной игры в финалах турниров в Мадриде и Риме, в которых она упустила несколько шансов перевернуть ход встреч с Игой Свёнтек. Весьма вероятно, что она будет более мотивирована после этих поражений и сделает максимум, чтобы вернуть должок первой ракетке мира. По крайней мере, так Арина сказала в недавнем интервью, и у нас нет поводов ей не доверять.

Ставка: Арина Соболенко выиграет «Ролан Гаррос» за 6.50.