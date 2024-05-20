Канада — Чехия. Коннор Бедард и Джон Таварес сохранят первое место

21 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2024 Канада — Чехия. Начало игры — в 17:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу канадцев можно с коэффициентом 1.90. Шансы чехов оценили в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Канада — Чехия 21 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Канада — Чехия не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.50.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Канада — Чехия (21.05.2024)

21 мая наступает решающий момент на ЧМ-2024. Сборные проведут заключительные матчи группового этапа. Цели у всех разные. В одной из встреч на «О2 Арене» в Праге хозяйка турнира Чехия будет играть с Канадой. Начало – в 17:20 мск.

«Кленовые листья» выиграли все шесть матчей, набрав 17 очков. Если бы они были внимательны во встрече с Австрией, которая создала громадные проблемы, то имели бы максимальное количество очков. Напомним, канадцы вели со счётом 6:1 во встрече с австрийцами, но в третьем периоде пропустили пять безответных шайб и пришлось побеждать уже в овертайме. На 15-й секунде Таварес забросил победную шайбу.

Это не первый матч на ЧМ-2024, который подопечные Андре Туриньи выиграли так неубедительно. Достаточно вспомнить первую игру группового этапа с Великобританией. Несмотря на очень низкий класс соперника, «кленовые листья» пропустили гол и были в роли отстающих. Конечно, не так долго, но факт, что они это допустили.

Постепенно сборная Канады набрала нужную форму и выиграла последние две встречи у достойных команд. Сначала она обыграла финнов со счётом 5:3, а затем претендующих на первое место в группе швейцарцев – 3:2. Помогли удаления в составе «крестоносцев». Все три шайбы «кленовые листья» забросили в большинстве.

Чехия ведёт себя как подобает хозяйке турнира. Хотя были большие опасения по поводу уровня подготовки и общего состояния сборной. Причиной тому послужили очень слабые выступления во время Евротура. Но всё обошлось. Это оказалась совсем другая команда, преследующая большие цели.

Подопечные Радима Рулика досрочно отобрались в плей-офф и могут лишь побороться за первое место в группе. Для этого необходимо выигрывать у канадцев. Разница между командами всего два очка. Единственное поражение чехи потерпели в игре со Швейцарией (1:2 Б). Очень интересную игру ведёт хозяйка чемпионата мира.

Сборная Чехии в матчах с уступающими классом командами играет вполне результативно, но во встречах с финнами и швейцарцами показала совсем другой хоккей. Если с «крестоносцами» в основное время были заброшены две шайбы, то в игре со «львами» вообще была безголевая ничья.

Скоро к команде Радима Рулика должны присоединиться нападающие «Бостона». Давид Пастрняк и Павел Заха смогут усилить атакующую мощь сборной Чехии. Они уже прошли медицинский осмотр и готовы присоединиться к команде.

У канадцев очень сильный состав, состоящий из хоккеистов, выступающих в НХЛ. Дилан Козенс набрал уже восемь очков по системе «гол+пас», Джон Таварес – семь, а Коннор Бедард – шесть. Что касается 18-летнегно нападающего «Чикаго», то он не отмечался результативными действиями в трёх последних матчах ЧМ-2024.

Это третий чемпионат мира подряд, на котором канадцы встречаются с чехами. Два последних очных матча заканчивались победами «кленовых листьев» — 6:1 и 3:1. Думается, на этот раз они вновь окажутся сильнее. На игры с равными соперниками подопечные Туриньи настраиваются правильно, хотя их показатели и форма ещё не достигли пика. Предлагаем поставить на победу Канады с коэффициентом 1.90.

Прогноз и ставки на матч Канада — Чехия 21 мая 2024 года

«Кленовые листья» местами допускают ошибки, но даже на морально-волевых готовы вытащить матч. Отмалчивается в последних трёх играх Бедард. Может быть, в матче с чехами его прорвёт. Хозяева турнира в отличной форме, а в ответственные моменты включают максимум внимания в защите, что приводит к очень скучным матчам. Это происходит, когда срабатывает стратегия Радима Рулика, но на этот раз этого не произойдёт. Канадцы возьмут на себя роль фаворитов.

Ставка: победа Канады за 1.90.