Латвия — США. 10:1 с Казахстаном раззадорят Ткачука и Болди

21 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2024 Латвия — США. Начало игры — в 17:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу американцев можно с коэффициентом 1.25. Шансы латвийцев оценили в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Латвия — США 21 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Латвия — США не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.10. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.50.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Латвия — США (21.05.2024)

21 мая пройдут заключительные встречи группового этапа чемпионата мира, после которых болельщики замрут в ожидании плей-офф. В одном из матчей на «Остравар-Арене» сыграют Латвия и США. Начало — в 17:20 мск.

Для американцев задача на групповой этап решена. Они досрочно вышли в плей-офф. Очень результативный хоккей показали «ледяные янки», забросив 31 шайбу в шести встречах. Подопечные Джона Хайнса спокойно сделали свою работу, одержав победы в тех играх, в которых не чувствовали сопротивления.

Таким образом, сборная США победила Германию со счётом 6:1, Францию (5:0), Польшу (4:1), а в минувшей встрече вовсе выиграла у Казахстана крупно – 10:1. Болди, Годро и Ткачук были неудержимы. На троих они набрали 15 очков по системе «гол+пас». Брэди оформил хет-трик, а Мэтт – дубль.

Это всё очень классно, но как быть с тем, что американцы проиграли равным по силе соперникам – Швеции со счётом 2:5 и Словакии (4:5 ОТ). Будет интересно посмотреть, что удастся продемонстрировать «ледяным янки» в игре с латвийцами, которые способны на сюрпризы. Хотя в целом по составу к сборной США нет никаких вопросов. Он очень сильный.

Латвия не решила свой вопрос с выходом в плей-офф. Она отстаёт от словаков на три очка. Ключевым фактором стала победа в последнем матче с «рыцарями Татры» (3:2 Б). Она дала преимущество бордово-белым и позволит опередить словаков в таблице, но только если они проиграют параллельную встречу шведам в основное время. В противном случае дорога в плей-офф латвийцам будет закрыта.

Кроме победы в матче со Словакией, подопечные Харийса Витолиньша не сделали ничего сверхъестественного на ЧМ-2024. Выиграли они в основное время только у Казахстана, находящегося в ужасной форме, со счётом 2:0. Кроме команды Рэмзи, в овертайме бордово-белые победили Польшу (5:4 ОТ) и Францию (3:2 ОТ).

Встречи с другими лидерами турнира сразу показали, что хоккеисты сборной Латвии не готовы к серьёзным испытаниям. Подопечные Витолиньша проиграли крупно Германии (1:8) и Швеции (2:7). Как бы поймавшие кураж после 10 заброшенных шайб в ворота казахстанцев «ледяные янки» не сотворили нечто подобное с латвийцами.

Мы считаем, что «ледяные янки» оставят бордово-белых без плей-офф. Они могут с первого периода установить границы между классом американских и латвийских хоккеистов. Наш прогноз будет на индивидуальный тотал США больше 4.5 шайбы за 2.25.

Прогноз и ставки на матч Латвия — США 21 мая 2024 года

Как бы мотивирована ни была сборная Латвии, у американцев намного лучше результаты, класс хоккеистов и уровень подготовки. Немцам и шведам бордово-белые уже крупно проиграли. «Ледяные янки» ничуть не слабее них и могут учинить как минимум разгром. К тому же к плей-офф им хотелось бы подойти в лучшей форме. Предлагаем ставку на то, что американцы забросят не меньше пяти шайб.

Ставка: индивидуальный тотал США больше 4.5 шайбы за 2.25.