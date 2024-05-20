Не только Даниил и Карлос, но и Надаль, Алькарас и Синнер не в тех кондициях. У всех остальных не тот уровень и менталитет.

Новак Джокович покорит отметку в 25 ТБШ. Ни Медведев, ни Алькарас его не остановят

«Ролан Гаррос» — 2024 обещает стать одним из самых интригующих мэйджоров за много лет. Явных фаворитов нет по нескольким причинам. Первая — большое количество травм. Вторая — плохой тонус и неудовлетворительная игра на протяжении всего сезона.

Букмекеры выделяют девять главных претендентов на победу в Открытом чемпионате Франции: Карлос Алькарас, Новак Джокович, Янник Синнер, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Рафаэль Надаль, Хольгер Руне и Даниил Медведев. Некоторые из этих теннисистов могут пропустить турнир из-за повреждений.

Алькарас и Синнер — главные фавориты, если бы не одно «но»

Карлос Алькарас и Янник Синнер в будущем могут стать такими же принципиальными соперниками, как Рафаэль Надаль и Новак Джокович. У них очень большие перспективы. Испанец к 21 году выиграл уже два ТБШ, а 22-летний итальянец победил на Australian Open — 2024. За ними будущее тенниса, но при одном важном условии.

У Алькараса и Синнера сногсшибательная техника, отличная скорость и мощные подачи, но! Низкая травмоустойчивость. Янник подвержен повреждениям больше многих других топовых теннисистов. В лазарете у него уже, наверное, есть прописка. Больное место итальянца — ноги. То с коленом что-то не так, то мышцы не выдерживают нагрузок.

Алькарас посещает лазарет куда реже Синнера. Неприятность случилась аккурат перед «Ролан Гаррос». Испанец снялся с «Мастерса» в Риме из-за дискомфорта в правом предплечье. Не так давно он возобновил полноценные тренировки. Готовится к мэйджору Карлос со специальным рукавом.

Последняя симфония Короля грунта позади

Увы, травмы низвели до андердога и самого титулованного в истории Открытого чемпионата Франции теннисиста — Рафаэля Надаля. Местные болельщики его обожают, но поддержка не поможет. Испанец подходит к предстоящему турниру в отвратительном тонусе.

В первой половине прошлого сезона железный Рафа выступал через боль. Его стойкость и характер вызывали три ощущения — трепет, безграничное уважение и воодушевление. Затем травмы окончательно выбили 14-кратного победителя «Ролан Гаррос» из колеи. Его участие в Открытом чемпионате Франции — 2024 — это в большей степени прощание с болельщиками.

У Новака Джоковича много конкурентов

От Александра Зверева, Стефаноса Циципаса, Каспера Рууда и Хольгера Руне ждут меньшего, чем от Карлоса Алькараса, Янника Синнера и Новака Джоковича. Они стабильно здорово выступают на грунте, входят в число сильнейших и пребывают в куда лучшей форме, чем испанец, итальянец и серб. Загвоздка в менталитете и навыках.

Ни один из четырёх этих теннисистов не выиграл ещё ни одного турнира «Большого шлема». За исключением Руне, все доходили до финальных стадий, но терпели поражения. Чаще проигрывали Джоковичу и Надалю. Кто-то из них, может, и сумеет дойти до финала, но для победы нужно то, чего не отнять у Новака Джоковича.

Новак — главный фаворит «Ролан Гаррос» — 2024

Прошлый сезон стал одним из самых успешных в карьере знаменитого серба. Он победил в трёх ТБШ и вышел на первое место в истории тенниса по количеству выигранных мэйджоров — 24. Список его достижений невероятно огромен. А всё потому, что его мастерство, опыт и чемпионский дух невероятно трудно переплюнуть.

К «Ролан Гаррос» — 2024 Джокович подходит в очень плохом тонусе, но по ходу ТБШ он неоднократно набирал отличную форму и ближе к финалу был в лучшем виде. В этом весь знаменитый серб. Важнее, что к предстоящему розыгрышу Открытого чемпионата Франции он подходит с хорошим запасом сил.

Даниил Медведев — тёмная лошадка?

В того, кто совершил одну из самых ярких сенсаций в истории тенниса, букмекеры практически не верят. На победу Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» можно поставить с коэффициентом 20.0. Забыть, как россиянин лишил Новака Джоковича «Сезонного шлема» в 2021 году, невозможно.

С тех пор многое изменилось. С Медведевым произошли изменения, которые не назовёшь положительными. Он стал очень часто проигрывать финалы. В текущем сезоне Даниил упустил два трофея. Он очень обидно проиграл Синнеру в финале Australian Open, а затем потерпел поражение в решающем матче Индиан-Уэллса с Алькарасом.

В худшую сторону изменился менталитет россиянина, да и качество игры просело. Его коронная мощная подача ушла, пообещав когда-нибудь вернуться. Даниил планирует подтянуть её в ближайшее время. Однако, несмотря на ослабленность соперников, в его победу на Открытом чемпионате Франции верится с трудом. Шансы Андрея Рублёва ещё меньше.

Первая и вторая ракетки России в последнее время очень нестабильны и показывают невзрачный теннис. Хочется верить, что в ближайшем будущем они вновь обретут моральную устойчивость и наберут хорошую форму. Для этого необходимо много трудиться и сохранять хладнокровие. Как Ноле!

Джокович увеличит наследие

Казалось бы, в коллекции знаменитого серба пылится уже 24 трофея ТБШ. Куда больше? Видимо, предела для него не существует. Новак не останавливается на достигнутом и делает всё, чтобы оставить безумно большой след в истории тенниса.

Поставить на победу Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Морально 36-летний серб готов к мэйджору лучше всех остальных, а это самый важный критерий.

Ставка: победа Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» за 3.50.