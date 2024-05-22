Канада — Словакия. Бедард и Таварес затмят команду Крэйга Рэмзи

23 мая состоится матч четвертьфинала ЧМ-2024 Канада — Словакия. Начало игры — в 17:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу канадцев можно с коэффициентом 1.38. Шансы словаков оценили в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Канада — Словакия 23 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Канада — Словакия получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.97. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.85. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.15.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Канада — Чехия (23.05.2024)

23 мая начинается плей-офф ЧМ-2024 по хоккею. Все встречи четвертьфинала запланированы на один день. В одной из них Канада будет играть со Словакией на «О2-Арене». Начало матча – в 17:20 мск.

«Кленовые листья» считаются одними из главных фаворитов чемпионата мира. Они заняли первое место в группе А, выиграв все семь матчей. Особенно хорошо подопечные Андре Туриньи сыграли в нападении, забросив 32 шайбы. Хотя не обошлось без сложностей.

Первая игра группового этапа с Великобританией (4:2) вынудила канадцев быть в роли догоняющих и отыгрываться после пропущенной шайбы в первом периоде. В матче с Австрией (7:6 ОТ) подопечные Туриньи вели со счётом 6:1, но растеряли всё преимуществом на заключительном отрезке матча, позволив слабому сопернику установить равенство – 6:6.

Во встрече с Финляндией «кленовые листья» одержали волевую победу со счётом 5:3. Выиграли у швейцарцев (3:2) канадцы благодаря трём шайбам, заброшенным в большинстве. Последнюю игру группового этапа сборная Канады провела с хозяйкой турнира Чехией. Два периода прошли нерезультативно, а в третьем развернулся настоящий триллер. Команды забросили шесть шайб за 18 минут и завершили основное время вничью со счётом 3:3. В овертайме в меньшинстве шайбу забросил Дилан Козенс.

Нападающий «Баффало» проводит отличный чемпионат мира. Он входит в пятёрку лучших бомбардиров, забросив восемь шайб и сделав два голевых паса. Неплох и Джон Таварес. Форвард «Торонто» набрал 8 (1+7) очков по системе «гол+пас». У канадцев очень сильный состав, состоящий из хоккеистов, выступающих в клубах НХЛ. В том числе много пользы приносит Коннор Бедард.

В составе сборной Словакии тоже хватает игроков, представляющих НХЛ, но она до последней игры не могла быть уверена, что выйдет в плей-офф. Команда набрала 12 очков и опережала Латвию на три очка. При этом бордово-белые выиграли очную встречу, завладев преимуществом. Но подопечным Крэйга Рэмзи повезло. Латвийцы проиграли свой заключительный матч США (3:6) и лишилась шансов на плей-офф.

Справедливости ради стоит отметить, что единственная достойная победа на ЧМ-2024 словаками была одержана в игре с американцами (5:4 ОТ). Остальным лидерам «рыцари Татры» проиграли – Германии (4:6) и Швеции (1:6). Несмотря на это, сборная Словакии несомненно заслужила выход в 1/4 финала, но, судя по всему, её путь очень скоро прервётся.

Канадцы и словаки встречаются на третьем чемпионате мира подряд. В двух последних очных встречах побеждали «кленовые листья» — 5:1 и 2:1 Б. Из-за некоторой нестабильности в защите у подопечных Крэйга Рэмзи наверняка будет возможность забросить одну или две шайбы, но это не повлияет на результат. Сборная Канады – явный фаворит.

Подопечные Андре Туриньи обладают сильным составом, в нужный момент способны взвинтить темп до предела, а где необходимо, сбавят обороты и смогут тянуть время. У словаков есть неплохой состав, но на фоне хоккеистов «кленовых листьев» он меркнет. Поэтому мы предлагаем ставку на победу Канады и тотал больше 4.5 шайбы за 1.70.

Прогноз и ставки на матч Канада — Словакия 23 мая 2024 года

«Кленовые листья» выиграли все семь матчей. Временами за них было страшно. Иногда канадцы пропускали первыми, порой добывали волевые победы, а в игре с Австрией упустили огромное преимущество в счёте. Каждый раз они увеличивали темп и всё равно выигрывали. Словакия не впечатлила ничем во время группового этапа. Вряд ли она сможет удивить, но наверняка воспользуется ошибками в защите канадцев и парочку шайб забросит.

Ставка: победа Канады и тотал больше 4.5 шайбы за 1.70.