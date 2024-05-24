«Краснодар» — «Динамо». 48 лет без золота! Время бело-голубых пришло

25 мая состоится матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Москва. Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.35. Успех бело-голубых оценивается в 2.93. На ничью дают коэффициент 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Динамо» 25 мая 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Краснодар» — «Динамо» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» (25.05.2024)

Всё или ничего — под таким девизом пройдёт встреча заключительного 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо», которая начнётся 25 мая на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

До сих пор сложно дать оценку действиям руководства «Краснодара», которое весной уволило Владимира Ивича, вместо него приняв на должность Мурада Мусаева. Российский специалист внёс изменения в игру команды, сделав схему более открытой, но стабильности не прибавилось.

Даже в атаке дела у «Краснодара» в весенней стадии сезона временами совсем не идут. Был даже момент, когда «быки» не могли забить на протяжении трёх матчей — с «Крыльями Советов» (0:0), «Ахматом» (0:1) и «Спартаком» (0:1).

При этом в распоряжении у Мусаева довольно сильный состав по меркам РПЛ, особенно в атаке. Эдуард Сперцян и Джон Кордоба совместными усилиями забили 25 мячей. Именно они вытащили в минувшем туре «Краснодар» из тяжелейшей ситуации, в которую «быки» загнали себя в матче с «Сочи» (3:2).

«Краснодар» потерял надёжность в защите, но пока не умеет держать игру под контролем за счёт владения. Сдвиг в сторону атакующей схемы не подготовлен и принёс лишь вред команде, которая весной растеряла преимущество, с таким трудом добытое в первой половине сезона.

Перед заключительным туром «Краснодар» находится на третьем месте, но чтобы стать чемпионами РПЛ, недостаточно победить в матче с «Динамо». Необходимо надеяться, что в параллельной игре «Ростов» на выезде не проиграет «Зениту». Таким образом, шансы на первое место у краснодарцев не слишком высокие.

Дело даже не в «Зените», который вряд ли допустит осечку в домашнем матче, а в кратно возросшей силе и мощи бело-голубых. Победная серия «Динамо» в РПЛ насчитывает уже шесть матчей, в которых подопечные Марцела Лички забили 17 мячей.

Обыграть такое «Динамо», которое оказывает колоссальное давление на соперников, невероятно сложно. Да, в обороне у бело-голубых не всегда всё проходит гладко и часто не получается обойтись без грубых ошибок, но всё компенсирует атака.

У подопечных Лички получаются замысловатые комбинации и дерзкие ходы, как например, гол пяткой Константина Тюкавина в матче с «Сочи» (3:2), а значит, у них всё в полнейшем порядке с уверенностью в собственных силах. В последней игре сезона на первый план выходит уже не физика, а именно ментальность, в некотором роде кураж. А с этим у «Динамо» нет проблем.

Перед 30-м туром «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 56 очков. Бело-голубым достаточно сыграть с «Краснодаром» вничью, чтобы выиграть титул чемпиона РПЛ, поскольку они превосходят «Зенит» по результатам очных встреч в этом сезоне.

«Краснодар» устроит только победа, которая оставляет шансы занять первое место в турнирной таблице. Подопечным Мусаева нужно идти вперёд и атаковать.

Вряд ли бело-голубые будут отсиживаться в защите, поскольку оборона в этом сезоне не является сильным звеном команды, а в нападении они безжалостны к соперникам. Весьма вероятно, что игра пройдёт на встречных курсах, поэтому мы рекомендуем ставку на то, что «Динамо» не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.94.

Стоит обратить внимание, насколько важно для бело-голубых добиться золотых медалей. В чемпионате России они никогда не становились чемпионами. Последний раз они праздновали такое событие ещё во времена СССР — в 1976 году. Прошло почти 48 лет!

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 25 мая 2024 года

«Динамо» отлично играет в атаке в весенней части сезона, особенно с командами, которые не закрываются в защите, а идут вперёд. У «Краснодара» нет иного варианта, кроме как рисковать, поэтому в защите возникнут свободные зоны, которыми вполне смогут воспользоваться нападающие бело-голубых. Учитывая великолепную форму подопечных Марцела Лички, мы предполагаем, что они не проиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.94.