«Крылья Советов» — «Пари НН». Осинькин сделает подарок Игнашевичу

25 мая состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Пари НН». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 1.98. Успех нижегородцев оценён в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН» 25 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Пари НН» (25.05.2024)

25 мая состоятся восемь встреч 30-го тура РПЛ. В одной из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре померяются силами «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

В последних трёх встречах в чемпионате России «Крылья Советов» уступили «Оренбургу» (1:2), «Ахмату» (0:2) и «Динамо» (1:4). Подопечные Игоря Осинькина спустились на девятую строчку в турнирной таблице первенства.

Главная причина пассивности и поражений кроется в ухудшении мотивации. Самарцы избавили себя как от борьбы за выживание, так и от чемпионской гонки. Поэтому, закрепившись в середине таблицы, они позволили себе играть с некоторой расслабленностью.

Во встрече с «Динамо» невнятнее прочих выступил капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков. 27-летний футболист сыграл безэмоционально и отрешённо. Позднее он попросил прощения у самарских болельщиков и пообещал, что в матче с «Пари НН» на поле не будет равнодушных.

Солдатенков заверил, что команда отдаст все силы и будет биться до конца, чтобы добыть нужный результат и порадовать поклонников. Он подчеркнул, что после поражения в игре с «Динамо» состоялся серьёзный разговор. На предстоящую встречу настрой у самарцев что надо.

А вот к настрою «Пари НН» есть вопросы, несмотря на то, что стимула у него гораздо больше. Клуб спустился на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от «Балтики» составляет три очка. Нижегородцы спустятся в зону вылета, если уступят «Крыльям Советов», а калининградцы победят «Локомотив».

«Пари НН» кровь из носу нужна победа, но он впал в отчаяние и совсем потерял себя. Команда не выиграла ни одного из девяти последних матчей в чемпионате России. Ничья только одна — со «Спартаком» (0:0). Да и там зацепились за неё нижегородцы далеко не без удачи. Соперник выступил неосновным составом и загубил много моментов.

Отставка Сергея Юрана лишь ухудшила положение дел клуба из Нижнего Новгорода. В последних двух матчах под руководством Саши Илича он уступил замыкающему турнирную таблицу «Сочи» (1:6) и ЦСКА (2:6). Нижегородцы установили антирекорд РПЛ. Ранее ни одна команда не пропускала шесть или более голов в двух встречах подряд.

На руководство посыпалась критика за назначение тренера, который плохо знаком с чемпионатом России. Иличу необходимо время на адаптацию, а его нет. После игры с ЦСКА сербский тренер ещё и не явился на обязательную пресс-конференцию, чем только усугубил и без того малоприятное положение.

Эмоциональная составляющая и атмосфера в раздевалке у «Пари НН» достигли максимально возможной отрицательной отметки. Команда со страхом и непониманием смотрит в будущее. Поставить на её поражение в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

У самарцев настрой гораздо лучше, чем у нижегородцев. Бóльшую часть сезона они демонстрировали футбол высокого качества и радовали болельщиков высокой результативностью. Закончить сезон подопечным Осинькина нужно на хорошей ноте.

Победа самарцев даст шанс команде Сергея Игнашевича сохранить прописку в элитном дивизионе. «Балтика» на последнем отрезке сезона смотрится намного предпочтительнее нижегородцев. Если она финиширует в зоне стыков, а «Пари НН» вылетит напрямую, пожалуй, это будет справедливо.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН» 25 мая 2024 года

У самарцев лучше результаты и рисунок футбола. Они мотивированы желанием исправиться за разгромное поражение и порадовать болельщиков. «Пари НН» стимула в виде борьбы за выживание мало. Клуб выглядит безнадёжно, очень много пропускает и только успевает проигрывать. Нижегородцев захлестнул жуткий кризис.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.98.