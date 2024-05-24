Канада — Швейцария. Бедард и Таварес знают слабые места «крестоносцев»

25 мая состоится матч 1/2 финала плей-офф ЧМ-2024 Канада — Швейцария. Начало игры — в 19:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу канадцев можно с коэффициентом 1.90. Шансы швейцарцев оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Канада — Швейцария 25 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Канада — Швейцария не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.12, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.72. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.70. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.20.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Канада — Швейцария (25.05.2024)

На чемпионате мира по хоккею в Чехии наступила пора для самого интересного. Команды находятся в шаге от выхода в финал. 25 мая в матче полуфинала ЧМ-2024 Канада будет играть со Швейцарией на «О2-Арене». Начало – в 19:20 мск.

«Кленовые листья» легко миновали групповой этап. Они выиграли все семь матчей и лишь из-за двух побед в овертайме не смогли набрать максимальное количество очков. Всего канадцы набрали 19 очков и опередили швейцарцев на два очка. За семь игр подопечные Андре Туриньи забросили 32 шайбы, а пропустили – 18.

Не все встречи сборная Канады провела убедительно. Например, она начала ЧМ-2024 с победы в игре с Великобританией со счётом 4:2, пропустив первой. Хотя с таким составом и опытом нужно было как минимум учинить разгром. Также запомнился матч с Австрией. «Кленовые листья» вели с преимуществом в пять шайб, но в третьем периоде его растеряли, позволив сопернику сравнять счёт. Хорошо, что удалось быстро забить победный гол в овертайме.

В игре с Финляндией подопечные Андре Туриньи уступали со счётом 0:2, но взяли себя в руки и одержали волевую победу – 5:3. Напомним, «кленовые листья» уже встречались со швейцарцами на групповом этапе. Только благодаря реализации большинства канадцам удалось выиграть – 3:2. Все три шайбы были заброшены во время численного преимущества.

В 1/4 финала «кленовые листья» разгромили сборную Словакии со счётом 6:3. Особых проблем у них не возникло. Соперник заметно уступал по уровню игры ещё перед матчем. Даже три пропущенные шайбы – это больше ошибки канадцев, которых можно было избежать. Но это также говорит о том, что они остаются нестабильными. Зато даже уступая или теряя преимущество, команда Туриньи собирает всю волю в кулак и вырывает победу.

Основная угроза воротам «крестоносцев» будет исходить от Дилана Козенса, набравшего 10 (8+2) очков по системе «гол+пас», Джона Тавареса – 9 (1+8) очков, Коннора Бедарда – 7 (5+2) очков.

От выступления Швейцарии на групповом этапе ЧМ-2024 остались только приятные впечатления. Единственное поражение «крестоносцы» потерпели как раз в игре с канадцами. Причиной тому стали удаления, которыми лихо воспользовался соперник. Посмотрим, учтёт ли урок Патрик Фишер и донесёт ли до своих подопечных, что нельзя давать шанс «кленовым листьям».

У швейцарцев достаточно сильный подбор хоккеистов, представляющих НХЛ. Поэтому они могут дать достойный отпор многим фаворитам. В матче группового этапа «крестоносцы» побеждали Чехию (2:1 Б) и Финляндию со счётом 3:1.

В четвертьфинале подопечные Патрика Фишера без особых нервов выиграли у сборной Германии – 3:1. Две шайбы швейцарцы забросили ещё в первом периоде, после чего сбавили в скорости и прессинге, но усилили оборону. Один гол немцы отыграли благодаря большинству, но на большее их сил не хватило. В итоге «крестоносцы» забросили третью шайбу в пустые ворота и отпраздновали победу.

У Фишера очень мощная атака. В ней выделяются Кевин Фиала («Лос-Анджелес»), Нико Хишир («Нью-Джерси») и Роман Йози («Нэшвилл»). Каждый из них набрал по 11 очков по системе «гол+пас». В качестве основного вратаря предпочтение отдано Леонардо Дженони, играющему в местной швейцарской лиге. Но он и правда хорош. Также на воротах был задействован Акира Шмид из «Нью-Джерси».

Секрет успеха «кленовых листьев» заключается в том, что они легко и быстро подстраиваются под любую команду. Даже если по ходу матча в составе или тактике соперника происходят изменения, Андре Туриньи это понимает и доносит, как действовать дальше, до своих подопечных. Поэтому как бы классно ни играли «крестоносцы», но их козырь – это стабильность.

В таком случае канадцы уже знают, как у них выигрывать. Они будут вынуждать Швейцарию нарушать правила, включат силовую борьбу и будут пытаться реализовать каждый шанс в большинстве. Мы не будем ставить на победу «кленовых листьев», так как игра может затянуться до овертайма, а сделаем прогноз, что Канада забросит больше 0.5 шайбы в большинстве за 1.70.

Прогноз и ставки на матч Канада — Швейцария 25 мая 2024 года

У канадцев получилось одержать победу в матче со швейцарцами на групповом этапе со счётом 3:2. Помогла реализация большинства. Даже не она, а тот факт, что «крестоносцы» недостаточно хорошо играют в меньшинстве. Мы предполагаем, что «кленовые листья» будут вынуждать подопечных Патрика Фишера нарушать и удаляться. Как минимум один гол в большинстве они способны забить. На это и поставим.

Ставка: индивидуальный тотал Канады больше 0.5 шайбы в большинстве за 1.70.