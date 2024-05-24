«Кайзерслаутерн» — «Байер». Лига Европы в прошлом. Впереди Кубок Германии

25 мая состоится матч финала Кубка Германии «Кайзерслаутерн» – «Байер». Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение «фармацевтам»: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 1.17. Шансы «красных дьяволов» оценили в 18.0. Ставки на ничью принимаются за 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Кайзерслаутерн» — «Байер» 25 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Кайзерслаутерн» – «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.35. Если забьют «красные дьяволы», сыграет коэффициент 1.90. Гол «фармацевтов» доступен с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч финала Кубка Германии «Кайзерслаутерн» — «Байер» (25.05.2024)

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25 мая в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» состоится финальный матч Кубка Германии. «Байер» будет играть с «Кайзерслаутерном». Начало встречи – в 21:00 мск.

«Красные дьяволы» являются представителями Второй Бундеслиги. Причём не самыми сильными. В ушедшем сезоне им пришлось спасаться от понижения. По итогам команда заняла 13-е место в турнирной таблице, опередив «Вехен», находящийся в зоне стыковых матчей, на семь очков.

У «Кайзерслаутерна» есть шанс вписать своё имя в историю современного футбола. Для этого необходимо выиграть Кубок Германии. Будет что-то невероятное, если команда из Второй Бундеслиги победит клуб Хаби Алонсо, творящий чудеса на протяжении всего сезона.

Интересно, что розыгрыш Второй Бундеслиги для «красных дьяволов» прошёл весьма неудачно, но в Кубке Германии они показывают футбол совершенно другого уровня. То ли помогает особый настрой, а может быть, хитрые заготовки тренерского штаба. В 1/16 финала «Кайзерслаутерн» выиграл у «Кёльна» со счётом 3:2, а затем победил всухую «Нюрнберг» (2:0).

Вопреки всему в четвертьфинале «красные дьяволы» обыграли «Герту» (3:1), а в полуфинале – «Саарбрюккен» (2:0), выбивший саму «Баварию» и мёнхенгладбахскую «Боруссию». Поэтому каким бы крепким ни был соперник, ему нельзя недооценивать «Кайзерслаутерн».

«Байер» потерпел первое поражение в этом сезоне. Он проиграл «Аталанте» финальный матч в Лиге Европы со счётом 0:3. Многие в шутку ещё перед игрой ожидали, что бергамаски забьют первыми, но верили в волевой характер «фармацевтов». Они неоднократно отыгрывались в концовках матчей. Только не в этот раз.

К сожалению, «львы» уже не станут обладателями требла, но могут пойти на «золотой» дубль, если выиграют Кубок Германии. К счастью, соперник попался подходящий. Главное – не терять голову, выложить все козыри и не допускать недооценки. Подопечные Хаби Алонсо провели впечатляющий сезон, в котором без поражений стали чемпионами Бундеслиги.

Тренеру удалось раскрыть множество талантов. Это последняя игра в сезоне, поэтому можно не стесняться, не беречься и выдать максимум. В целом у «Байера» был не такой уж сложный путь к финалу Кубка Германии. Например, в четвертьфинале он выиграл у «Штутгарта» со счётом 3:2, а в полуфинале победил «Фортуну» — 4:0.

У «Кайзерслаутерна» возникли некоторые проблемы с составом. Выбыл Рагнар Ахе, один из лучших бомбардиров. На его счету в минувшем сезоне Второй Бундеслиги 16 голов. Его участие в предстоящей игре находится под вопросом. Тяжеловато будет «красным дьяволам» и в том случае, если на поле не выйдет защитник Ян Эльведи, имеющий проблемы с икроножной мышцей.

У Хаби Алонсо нет проблем с составом, и он готов выпустить всех своих лучших футболистов, чтобы добыть Кубок Германии. Виктор Бонифасе и Патрик Шик будут претендовать на место в основном составе, чтобы с первых минут не оставлять надежд сопернику. Амин Адли возглавляет список лучших бомбардиров турнира. Он забил пять мячей и сделал три голевых паса. В отличной форме Флориан Вирц.

Не стоит брать во внимание первое поражение «Байера» в сезоне. Это был финал Лиги Европы. Возможно, к такому подопечные Хаби Алонсо были не готовы. Всё-таки это новый уровень. Лишь бы они быстро взяли себя в руки и перенесли психологический удар. «Красные дьяволы» наверняка создадут массу проблем и, возможно, даже забьют, но у «фармацевтов» такое громадное преимущество, что они должны побеждать уверенно. Наша ставка – победа «Байера» с форой (-2.5) за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Кайзерслаутерн» — «Байер» 25 мая 2024 года

«Красные дьяволы» спят и видят, как нанесут «фармацевтам» второе поражение в этом сезоне и впишут своё имя в историю. Но у «фармацевтов» другие планы. Да, они проиграли «Аталанте», но это был финал Лиги Европы. Когда-то «львы» должны были потерпеть первое поражение. В Кубке Германии команда Хаби Алонсо реабилитируется. Пусть «Кайзерслаутерн» предельно сконцентрирован, но остановить атакующую мощь леверкузенцев у него не получится.

Ставка: победа «Байера» с форой (-2.5) за 2.10.