«Лион» – «ПСЖ». Выиграют ли парижане 15-й Кубок Франции?

Недавно красно-синие разгромили «львов» со счётом 4:1. Почему бы не повторить?

25 мая состоится матч финала Кубка Франции «Лион» – «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение парижанам: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.60. Шансы «львов» оценили в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лион» – «ПСЖ» 25 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Лион» – «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют «львы», сыграет коэффициент 1.50. Гол красно-синих доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч финала Кубка Франции «Лион» – «ПСЖ» (25.05.2024)

Кубок Франции . Финал Кубок Франции . Финал 25 мая 2024, суббота. 22:00 МСК Лион Лион Не начался ПСЖ Париж Кто победит в основное время? П1 X П2

25 мая мы узнаем не только победителей Кубка Англии и Германии, но и Франции. В финальном матче «Лион» будет играть с «ПСЖ» на стадионе «Пьер-Моруа». Начало встречи – в 22:00 мск. Парижане выиграли чемпионат страны. Смогут ли добавить в свою коллекцию в этом сезоне ещё один трофей?

«Львы» в минувшем сезоне Лиги 1 успела побывать в нескольких ролях. Сначала они находились в нижней части турнирной таблицы, но затем воодушевились и оставили все неудачи позади, взобравшись в зону еврокубков.

В концовке розыгрыша чемпионата Франции «Лион» и вовсе ворвался на шестую строчку, позволяющую играть в Лиге Европы. Сделать это удалось благодаря четырёхматчевой победной серии. Подопечные Пьера Сажа выиграли у «Монако» (3:2), «Лилля» (4:3), «Клермона» (1:0) и «Страсбурга» (2:1). До этих классных результатов «львы» разгромно проиграли как раз «ПСЖ» — 1:4.

Парижане могут выиграть Кубок Франции уже 15-й раз. Для красно-синих эта победа будет важной, в особенности для Килиана Мбаппе, который уже точно покидает команду. Правда куда уходит легенда «ПСЖ», пока не признаётся. Он лишь отшучивается. Но судя по информации из источников, нападающий уже купил особняк в Мадриде по соседству с Серхио Рамосом.

Сам Килиан пропустил последние две встречи красно-синих. Они уже не играли никакой роли дня команды. Однако L'Équipe сообщает, что нападающий включён в заявку на игру с «Лионом». Скорее всего, матч может стать прощальным. Хорошо бы в таком случае Мбаппе забить гол, а может быть и два.

Александр Ляказетт всё ещё является самым результативным игроком в составе «Лиона». В Лиге 1 он забил 19 голов, а в последнем матче Кубка Франции с «Валансьеном» (3:0) оформил дубль. Кроме того, два мяча 32-летний нападающий забил в ворота «Страсбурга» в заключительном туре первенства.

У «ПСЖ» по-прежнему травмированы Лукас Эрнандес, Серхио Рико и Преснел Кимпембе. Вряд ли для команды с такой глубиной состава это является проблемой. Тем более основные игроки и лидеры, которые приносят пользу на регулярной основе, должны выйти на поле. Мы рассчитываем на тотал больше 2.5 мяча и победу парижан с коэффициентом 2.18. Они уже доказали в минувшей очной встрече с «Лионом», насколько сильно его превосходят.

Прогноз и ставки на матч «Лион» – «ПСЖ» 25 мая 2024 года

Прошло совсем немного времени после разгромной победы парижан в матче со «львами». Ничего не изменилось и красно-синие по-прежнему являются фаворитами. Если Луис Энрике даст возможность Мбаппе попрощаться с болельщиками и выйти на поле, то он будет неудержим. Желание ещё раз проявить себя и стать ключевой фигурой в такой важной игре должны мотивировать Килиана. Мы считаем, что парижане победят, а тотал будет больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.