«Динамо» заслуживает стать чемпионом. «Зенит» и «Краснодар» виноваты сами

Бело-голубые уже не отпустят первое место. Петербуржцы и «быки» могут верить в чудо, но его не произойдёт.

Даже последний, 30-й тур чемпионата России не утратил интригу. Три клуба продолжают претендовать на чемпионство — «Зенит», «Динамо» и «Краснодар». Сине-бело-голубым нужны только три очка и приходится рассчитывать на победу «быков» в параллельной встрече с бело-голубыми. Подопечных Марцела Лички устроит даже ничья. А вот команде Мурада Мусаева нужно исключительно побеждать и ждать поражения клуба Семака.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов»

Многие по-прежнему верят, что краснодарцы и бело-голубые подарят чемпионство сине-бело-голубым. Недавно «Зенит» выиграл Кубок России, в финале победив ЦСКА во втором матче (0:0, 5:4 пен.). Сразу после этого воодушевлённые петербуржцы разгромили набравший приличную форму «Ахмат» — 5:1. Героем стал Матео Кассьерра, оформив пента-трик. Будет ли он в такой же невероятной форме?

«Ростов», вполне возможно, уже находится в отпуском настроении. У команды нет никаких задач в чемпионате России, но наверняка присутствует желание насолить Сергею Семаку. Ещё бы, выиграть у «Зенита» и лишить его чемпионства — чем не мотивация? Жёлто-синих не остановило желание «Балтики» спастись от вылета. В минувшем матче они её обыграли со счётом 2:1.

Мы считаем, что никакой расслабленности или недонастроя в команде Валерия Карпина не будет. Мотивация на «Зенит» должна присутствовать у любого клуба. Тем более у такого, как «Ростов». Петербуржцы разгромили «Ахмат» только благодаря усилиям Кассьерры. Сможет ли он провести в такой невероятной форме вторую встречу подряд? Вряд ли. Мы считаем, что забьют обе команды. Поставить на этот исход можно за 2.20. Склоняемся к ничьей.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо»

«Быки» так долго держались в роли лидера чемпионата России и были первыми фаворитами в борьбе за чемпионство, пока их результаты не пошли на спад. Затем последовала ошибка руководства, уволившего Владимира Ивича. Просто нужно было дать время на восстановление. Мурад Мусаев с задачами не справляется. При нём чёрно-зелёные оказались в более невыгодном положении. «Краснодар» в трёх последних встречах проиграл «Ахмату» (0:1) и «Спартаку» (0:1), а победил «Сочи» (3:2). О какой форме может идти речь, когда клуб, претендующий на чемпионство, скрипя зубами выигрывает у соперника со дна турнирной таблицы?

Марцел Личка вывел своих подопечных на совершенно новый уровень. Особенно прибавил Константин Тюкавин. В этом сезоне он забил 15 голов и сделал девять результативных передач. Победная серия бело-голубых в РПЛ насчитывает шесть игр. В том числе они победили «Зенит» со счётом 1:0.

48 лет без побед в первенстве и подойти так близко к этому. Вряд ли «Динамо» упустит такой шанс. Команде достаточно ничьей, но играть на неё она не будет. Марцел Личка известен тем, что никогда не прибегает к прагматичному футболу и лучше выжмет максимум, чем заставит своих подопечных скромно отсиживаться в обороне. «Быки» свой шанс упустили. С Мурадом Мусаевым им вряд ли светит золото РПЛ. Они не на ходу, как бело-голубые. Поставить на победу команды Лички можно за 2.95.

Экспресс на 25 мая

Ставка 1: обе забьют в игре «Зенит» — «Ростов» за 2.20.

Ставка 2: победа «Динамо» в матче с «Краснодаром» за 2.95.

Общий коэффициент: 2.20 Х 2.95 = 6.49.