«Балтика» остаётся, а «Пари НН» попрощается с РПЛ? Экспресс на футбол

Калининградцы бросят все силы на заключительный тур, а нижегородцам не поможет даже чудо.

Перед заключительным, 30-м туром РПЛ известно только одно — «Сочи» точно проведёт следующий сезон в Первой лиге. Всё остальное окутано туманом, но решится уже сегодня. Представляем вашему вниманию экспресс на матчи команд, борющихся за выживание в Премьер-Лиге.

Прогноз на матч «Балтика» — «Локомотив»

Последние игры показывают, что команды обладают различной динамикой. «Балтика» демонстрирует непостоянство результатов, в то время как «Локомотив» находится в более стабильной форме, одержав четыре победы в последних пяти матчах.

История очных встреч между этими командами свидетельствует о том, что борьба обещает быть упорной: две последние игры завершились вничью в основное время, а ещё в двух до того победы распределялись поровну. Таким образом, можно предположить, что каждая из команд имеет равные шансы на успех в предстоящем матче.

Калининградцам для теоретического сохранения прописки нужна не только победа, но и осечки конкурентов. Однако нельзя недооценивать и «Локомотив», который демонстрирует уверенную игру а также пытается остаться в топ-4.

Фактор домашнего стадиона для «Балтики» может сыграть ключевую роль, ведь поддержка болельщиков часто помогает командам собраться. Тем не менее предположить разгром одной из сторон было бы опрометчиво, учитывая равный уровень и близкие результаты очных встреч. Ожидается, что на первый план выйдут тактики тренерского штаба. В итоговом прогнозе с учётом всех факторов мы предположим, что «Балтика» сможет извлечь выгоду из условий и одержит победу. Ставки на победу калининградцев принимают за 2.25.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН»

«Крылья Советов» потерпели три поражения подряд. Они уступили «Динамо», «Ахмату» и «Оренбургу». «Пари НН», в свою очередь, также переживает не лучшие времена, учитывая поражения во встречах с ЦСКА и «Сочи». Но общая безвыигрышная серия нижегородцев насчитывает уже девять матчей. Восемь из них они проиграли. И если самарцы точно останутся в РПЛ, то нижегородцы в трёх очках от прямого вылета.

Очные встречи между этими командами указывают на некоторое преимущество «Пари НН», однако текущая форма и результаты последних игр дают основания полагать, что «Крылья Советов» могут воспользоваться домашним преимуществом и изменить ход истории личных встреч.

Учитывая текущую форму команд, значимость матча и мотивацию обеих сторон, можно ожидать упорную борьбу на поле. Вероятно, игра получится нервной, с обилием борьбы в центре поля, во время которой каждая команда будет стремиться не допустить ошибок. «Крылья Советов», играя дома, могут постараться взять инициативу в свои руки и диктовать свои условия. С учётом всех факторов наш прогноз на эту встречу — победа самарцев за 2.00.

Прогноз на матч «Факел» — «Ахмат»

«Факел», принимающий соперников из Грозного на своём поле, не может похвастаться выдающимися результатами в последних матчах, сыграв вничью трижды и потерпев два поражения. Однако стоит заострить внимание на обороне. На этом неудачном отрезке пропущено всего четыре мяча.

С другой стороны, «Ахмат» показывает более агрессивный и результативный футбол, забив в последних пяти матчах 10 мячей, а пропустив — шесть. Стоит отметить, что многие победы были одержаны в гостях и лишь последний матч завершился разгромным поражением от «Зенита» — со счётом 1:5. Наверняка грозненцы будут заведены, чтобы не заканчивать сезон на такой ноте.

Взглянув на историю очных встреч между командами, можно увидеть, что преимущество было на стороне «Факела» в последней игре, которая завершилась со счётом 2:1 в его пользу.

С учётом всех факторов, включая домашнее поле, сильную оборону «Факела», но и стабильные выездные результаты «Ахмата», можно предположить, что воронежцы смогут использовать своё преимущество и добыть важнейшие очки. Прогнозируем победу «огнеопасных» с коэффициентом 1.60. Им важно сохранить прописку в РПЛ. Слишком много для этой цели было проделано работы.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Балтики» в матче с «Локомотивом» за 2.25.

Ставка 2: победа «Крыльев Советов» в игре с «Пари НН» за 2.00.

Ставка 3: победа «Факела» в матче с «Ахматом» за 1.60.

Общий коэффициент: 2.25 Х 2.00 Х 1.60 = 7.20.