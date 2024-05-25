«Ванкувер» — «Интер Майами». Месси и Суарес не видят преград

26 мая состоится матч МЛС «Ванкувер» — «Интер Майами». Начало – в 5:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-белых можно с коэффициентом 2.01. Шансы «цапель» оцениваются в 3.28. На ничью дают коэффициент 3.96.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Ванкувер» — «Интер Майами» 26 мая 2024 года

Аналитики считают, что игра «Ванкувер» — «Интер Майами» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.45.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Ванкувер» — «Интер Майами» (26.05.2024)

Самое время проведать Лионеля Месси, поскольку и за океаном кипит футбольная жизнь. Игра МЛС «Ванкувер» — «Интер Майами» запланирована на 26 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс». Стартовый свисток раздастся в 5:30 мск.

«Цапли» набрали хороший ход в этом сезоне. Лионель Месси и Луис Суарес забили на двоих 21 мяч и сделали 18 результативных передач, заставив болельщиков с ностальгией вспоминать, как они вместе зажигали в «Барселоне». Набрав 31 очко, их клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Несмотря на опасения, что Месси и Суарес будут пропускать игры из-за различных повреждений, которые в силу возраста накопились у звёзд «Интер Майами», аргентинец и уругваец довольно стабильны в своей физической форме. Изредка то один, то другой оказываются вне заявки, но такие случаи всё-таки стоит считать исключением из правил.

Именно этим можно объяснить беспроигрышную серию «цапель» в МЛС, которая насчитывает уже девять встреч. В минувшей игре с «Ди-Си Юнайтед», которая проходила в сложных погодных условиях из-за сильнейшего ливня, «Интер Майами» выиграл со счётом 1:0.

Несмотря на тяжёлое поле и риск получить травму, Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс отыграли весь матч. Интересно, что единственный гол в добавленное арбитром время забил Леонардо Кампана, вышедший на замену за минуту до решающего события в игре.

На первый взгляд, кажется, что у «Интер Майами» будет лёгкая дорога в МЛС и Месси принесёт клубу титул, но уже просматриваются проблемы, которые грозят испортить идеальную картину. Прежде всего дело касается обороны «цапель». Главному тренеру Херардо Мартино пока не удаётся решить задачу с построением структурной защиты, поэтому его подопечные пропустили 20 мячей за 15 игр этого сезона.

В линии обороны у «Интер Майами» выступают игроки среднего уровня по меркам МЛС. Когда в составе Месси и Суарес, «цапли» владеют мячом, много атакуют, поэтому у соперника не слишком часто выпадают шансы наладить позиционное нападение. Отметим высокую результативность команды под управлением Херардо Мартино — 36 забитых мячей. Это лучший показатель в лиге.

В ближайшее время лидеры «Интера Майами» Месси и Суарес оставят клуб и отправятся в распоряжение сборных, поскольку планируют выступить на Кубке Америки. В календаре МЛС не предусмотрена пауза, поэтому «цаплям» придётся пережить сложный отрезок чемпионата без звёзд.

У «Ванкувера» в этом сезоне довольно средний по меркам МЛС состав, в котором внимание заслуживает разве что форвард Брайан Уайт. 28-летний американец забил в МЛС пять мячей и сделал две результативные передачи.

Сине-белые предпочитают сбалансированную схему и сделали акцент на контратаки. «Ванкувер» старается быстро продвигать мяч в линию нападения, но часто ошибается. Отлаженный прессинг не является козырем команды, поэтому «цаплям» будет легче создавать опасные моменты. Кроме того, сине-белые в плохой форме. Безвыигрышная серия в МЛС насчитывает уже пять матчей.

Херардо Мартино вряд ли будет менять привычную схему, которая базируется на медленных позиционных атаках и контроле мяча. «Цаплям» такой стиль игры максимально удобен, поскольку позволяет за счёт мастерства Месси и Суареса находить свободные зоны. Изучим ставку на то, что «Интер Майами» не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.99.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Ванкувер» — «Интер Майами» 26 мая 2024 года

У «Интер Майами» плотный календарь, который отнимает немало сил. Тем не менее от собственного стиля, базирующегося на контроле мяча, аргентинский специалист вряд ли будет отказываться. «Цапли» набрали форму, и у них отлично получается создавать голевые ситуации. В игре же «Ванкувера» просматривается спад. Отсюда наша ставка на то, что «Интер Майами» не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча.

Ставка: «Интер Майами» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.99.