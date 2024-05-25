«Аталанта» — «Торино». У Миранчука осталась мотивация

Сезон ещё не закончен. Бергамаски могут попасть в топ-3. Правило бывших никто не отменял.

26 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «быков» можно с коэффициентом 2.20. Успех «богини» оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Торино» 26 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Аталанта» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино» (26.05.2024)

Сезон чемпионата Италии близится к завершению. 26 мая состоятся шесть встреч 38-го тура Серии А. В одной из них на стадионе «Джевисс» в Бергамо «Аталанта» примет «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Бергамаски удивили мир, разгромив в финале Лиги Европы «Байер» (3:0). Клубу из Леверкузена оставалось всего ничего для того, чтобы совершить абсолютное чудо и закончить сезон без поражений. Джан Пьеро Гасперини воспрепятствовал этому. Его подопечные превзошли по качеству футбола чемпиона Германии.

Во второй половине сезона «Аталанта» оправдывает своё прозвище. Она божественна. Бергамаски проиграли только 3 из 19 последних матчей в чемпионате Италии и четыре раза сыграли вничью. Также они дошли до финала Кубка Италии, в котором уступили «Ювентусу» (0:1).

Идут разговоры о вкладе Алексея Миранчука в победу команды в Лиге Европы и успехи на внутренней арене. Россиянин нечасто получал игровое время, но здорово обострял игру и время от времени радовал результативностью. В 40 матчах во всех официальных турнирах он забил четыре мяча и отдал девять голевых передач.

В финале Лиги Европы Миранчук не сыграл, но он получил игровое время в решающем матче Кубка Италии и помог Гасперини сохранить силы ведущих футболистов в преддверии встречи с «Байером». В игре последнего тура Серии А с «Лечче» Алексей провёл на поле все 90 минут и записал на свой счёт голевой пас.

Миранчук отдал рекордное количество передач под удар в чемпионате Италии с 2021 года — девять. Он наверняка получит игровое время в предстоящей встрече. Не нужно думать, что для бергамасков сезон уже закончился. Если они победят в двух оставшихся матчах, то выиграют бронзовые медали первенства.

«Торино» победа в грядущем матче нужна не меньше. «Быки» располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Они смогут попасть в еврокубки в том случае, если не спустятся ниже, а бергамаски закончат сезон на пятой строчке.

«Гранатовые» топчутся на одном месте. Они твёрдо закрепились в середине турнирной таблицы. Иван Юрич так и не нашёл способ побороть нестабильность. Его подопечные могут победить сильный клуб, но затем обязательно следует потеря очков, вне зависимости от уровня соперника.

Туринцы выиграли только 4 из 13 последних матчей в Серии А. Уступили они «Лацио» (0:2), «Роме» (2:3), «Эмполи» (2:3) и «Интеру» (0:2). Юрич заявил, что по окончании сезона покинет команду. На боевом духе футболистов «Торино» это вряд ли отразится положительно.

После слов Юрича об уходе «Торино» победил «Милан» (3:1). Однако это не показатель. «Россонери» тоже находятся на распутье и на последнем отрезке сезона заметно сбавили. При этом они нанесли больше ударов и чаще владели инициативой, чем «быки».

Поставить на победу «Аталанты» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Нередко победа в каком-либо турнире выбивает команду из колеи, делает её расслабленной. Не исключено, что с бергамасками произойдёт та же самая история.

С другой стороны, в чемпионате Италии победная серия «богини» насчитывает уже пять матчей. И грядущая встреча станет для неё последней на домашнем стадионе в этом сезоне. Настрой на игру должен быть предельно серьёзный.

У кого точно не должно возникнуть проблем с мотивацией, так это у Миранчука. Ему довелось провести в аренде в составе «быков» один сезон. Руководство «гранатовых» не сделало всего возможного для того, чтобы сохранить россиянина. Это предпосылка к тому, что сработает правило бывших.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Торино» 26 мая 2024 года

«Аталанта» заканчивает сезон на отличной ноте. У Джан Пьеро Гасперини всё получается. Бергамаски демонстрируют прекрасную игру и добывают отменные результаты. В последнем домашнем матче сезона у них есть хорошие шансы победить нестабильный «Торино». «Быки» не могут обрести себя. Они очень часто проваливаются и теряют очки.

Ставка: победа «Аталанты» за 3.50.