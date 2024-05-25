«Порту» — «Спортинг». Консейсау завершит сезон с трофеем

26 мая состоится матч финала Кубка Португалии «Порту» — «Спортинг». Начало игры — в 19:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «львам»: поставить на победу зелёно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «драконов» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Португалии «Порту» — «Спортинг» 26 мая 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Порту» — «Спортинг» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют «драконы», сыграет коэффициент 1.32. Гол «львов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч финала Кубка Португалии «Порту» — «Спортинг» (26.05.2024)

Кубок Португалии . Финал Кубок Португалии . Финал 26 мая 2024, воскресенье. 19:15 МСК Порту Порту Не начался Спортинг Лиссабон Кто победит в основное время? П1 X П2

Сезон стремительно близится к завершению. Миновали встречи 34-го тура Примейры. На 26 мая запланирован финал Кубка Португалии, в котором померяются силами «Порту» и «Спортинг». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 мск.

«Порту» проводит сезон не совсем удачно. В Лиге чемпионов он остановился на стадии 1/8 финала, в матче за Суперкубок Португалии уступил «Бенфике», а в Примейре финишировал на третьей строчке, на восемь очков отстав от «Бенфики» и на 18 — от «Спортинга».

Немного сгладить ситуацию может победа в Кубке Португалии. Подопечные Сержиу Консейсау являются действующими победителями турнира. Они выступят с особым настроем, чтобы защитить титул и сделать задел на следующий сезон.

Впрочем, глобальных перемен «драконам» всё равно не избежать. Известно, что «Милан» рассматривает Сержиу Консейсау в качестве замены Стефано Пиоли. Если переход состоится, у «Порту» возникнут серьёзные проблемы. Трудно найти качественного специалиста с похожими идеями.

Ещё у сине-белых не закрыт вопрос с Пепе. Руководство «Порту» сомневается в целесообразности продления контракта с бывшим защитником мадридского «Реала» из-за его возраста, регресса и травм. В этом сезоне в составе клуба португалец провёл 34 матча во всех официальных турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

На первый взгляд, «Спортинг» подходит к грядущей встрече в роли явного фаворита. Команда проводит выдающийся сезон. «Львы» установили несколько удивительных клубных рекордов. Они набрали в Примейре 90 очков, выиграли 29 из 34 матчей и забили 96 мячей.

Рубен Аморим построил очень сильную и стабильную команду. Он отлично разобрался с тем, как руководить «Спортингом», но столкнулся с трудностями в дальнейшем развитии карьеры. В услугах специалиста были заинтересованы несколько клубов АПЛ, однако до конкретики дело не дошло.

В конечном счёте Аморим заявил, что останется в «Спортинге». Для того чтобы оформить «золотой» дубль, ему придётся в некотором роде переступить через себя. Команда Сержиу Консейсау является крайне неудобным соперником для Рубена.

Зелёно-белые выиграли только одну из восьми последних очных встреч. И то они победили дома. Также были две результативные ничьи. Поставить на то, что «Порту» станет обладателем Кубка Португалии, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

«Спортинг» по ходу сезона чаще демонстрировал качественный футбол, но на важные встречи лучше получается настраиваться у «Порту». Лиссабонцы проиграли практически все матчи с громкой вывеской, в том числе на международной арене.

Зелёно-белые выиграли только 4 из 10 встреч в Лиге Европы. И победили они явных аутсайдеров. «Драконы» же проиграли только три из восьми матчей в Лиге чемпионов. Во всех остальных одержали победы. Им даже удалось обыграть «Арсенал» (1:0) в первом матче 1/8 финала турнира.

Прогноз и ставки на матч Кубка Португалии «Порту» — «Спортинг» 26 мая 2024 года

Несмотря на возникшие в течение сезона проблемы, у «Порту» больше шансов выиграть Кубок Португалии. Команда лучше готова к финалу морально, чем «Спортинг». История очных встреч и выступления на международной арене показывают, что в важных встречах «львы» уязвимее «драконов».

Ставка: «Порту» станет обладателем Кубка Португалии за 2.08.