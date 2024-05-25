«Эмполи» — «Рома». Де Росси уже расслабился

26 мая состоится матч 38-го тура Серии А «Эмполи» — «Рома». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 2.01. Шансы римлян оцениваются в 3.58. На ничью дают коэффициент 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч «Эмполи» — «Рома» 26 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Эмполи» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура Серии А «Эмполи» — «Рома» (26.05.2024)

В заключительную фазу входит чемпионат Италии. Игра 38-го тура Серии А «Эмполи» — «Рома» запланирована на 26 мая. Команды встретятся на стадионе «Карло Кастеллани». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

«Синие» перед заключительным туром оказались в зоне вылета на 18-м месте в таблице с 33 очками. Тем не менее у «Эмполи» есть вполне рабочие шансы избежать перехода в Серию В. В случае победы в матче с «Ромой», команда может обойти в таблице «Удинезе» или «Фрозиноне», поскольку конкуренты сыграют между собой.

Команда провалила первую часть этого сезона, и лишь появление в январе 2024 года на посту главного тренера Давиде Николы остановило падение «синих» в пропасть. 51-летний специалист укрепил оборону, и со скрипом, но его подопечные начали набирать очки.

В последних встречах «Эмполи» неплохо играет дома. «Синим» удалось победить «Торино» (3:2) и «Наполи» (1:0), а также завершить вничью матч с «Фрозиноне» (0:0) и «Удинезе» (1:1). Ещё бы прибавить в реализации моментов.

В минувшем туре «Эмполи» на выезде упустил победу (1:1) в игре с конкурентом за место в Серии А «Удинезе».

Подопечные Николы пропустили гол в добавленное арбитром время с довольно спорного пенальти, назначение которого вызвало яростные протесты у игроков и тренерского штаба «синих».

В крайне интересном положении оказалась «Рома». После 37 матчей команда находится на шестом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 63 очка. Расположившийся на седьмом месте «Лацио» отстаёт на три очка, но не сможет обойти жёлто-красных, поскольку у подопечных Даниэле Де Росси преимущество в очных встречах в этом сезоне.

Римляне наверняка обрадовались победе «Аталанты» в Лиге Европы, поскольку Италия получила дополнительное место в Лиге чемпионов, которое досталось «Роме». Теперь жёлто-красным можно расслабиться, поскольку в последнем матче сезона результат не имеет никакого значения. Шестая строчка в турнирной таблице оказалась счастливой для подопечных Даниэле Де Росси.

Кроме того, сместить бергамасков с пятого места турнирной таблицы «Рома» не сможет. «Аталанта» опережает римлян на три очка и превосходит их по результату очных встреч в этом сезоне.

«Синим» нужно выигрывать, иначе их ждёт вылет в Серию В. В последних матчах дома они играли хорошо, плюс мотивация у подопечных Николы будет на максимуме, а «Рома» уже решила все свои задачи в этом сезоне. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Эмполи» за 2.01.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Рома» 26 мая 2024 года

«Эмполи» на решающем отрезке чемпионата немного прибавил и готов бороться за сохранение места в Серии А. «Рома» выиграла только один матч из последних шести во всех турнирах. Мы предполагаем, что «синие» победят в важнейшей для себя встрече.

Ставка: победа «Эмполи» за 2.01.